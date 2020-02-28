Butch Re: Гумусы окончательно добивают улицу Мауленова #1





(Полноправные пользователи) Сообщений: 582

Регистрация: 17.04.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 17:17 Ё-моё! Уже и гумус против нас пакости строит. Будто бы мало нам китайцев с "грязными" заводами, американцев с их визитами госсекретарей, арабов с рациями и зимы со снегом. А мы ж, бедолажные, так стараемся, так стараемся!! А оно эвон как, всё супротив нас. Того и гляди таблица Менделеева дули нам из-за угла крутить начнёт