alex_60 Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2) #3347





(Полноправные пользователи) Сообщений: 7338

Регистрация: 24.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 13:44 Цитата: drakon:

Местный,немец, в алкогольном опьянении.



ну как бы вьехал специально

/// Его соседка рассказала журналистам телеканала RTL, что видела, как мужчина отъезжал от дома. "Он выглядел так, словно был под наркотиками и сказал, что "скоро обо мне напишут газеты", - заявила женщина.//