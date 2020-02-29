/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ "Отдала 70 тенге". Мама девочки, растрогавшей Казнет, рассказала о поступке дочери		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
"Отдала 70 тенге". Мама девочки, растрогавшей Казнет, рассказала о поступке дочери
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 38161
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 29.02.20 - 13:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Школьница из Актау растрогала казахстанцев, когда достала из своего кошелька мелочь и отдала ее просящему милостыню. Директор школы, где учится девочка, сообщила, что поступок Сабины является примером для всех.
Читать новость

§ сайлау курманов
Re: "Отдала 70 тенге". Мама девочки, растрогавшей...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3570
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 29.02.20 - 13:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Помню как-то позвонила незнакомка и просила встречу чтоб передать мне деньги. Когда я пришел на встречу меня ждал торт и пять тысяч тенге. Оказалось она потеряла деньги в Челябинске , на ее заплаканные глаза обратил внимание мой сын, тогда он ещё студентом был. За руки отвёл в кассу и купил ей билет на кустанай. Незнакомка приехала в Рудный, разыскала меня и лично отблагодарила. Сразу вспоминаю про албина, какой стыд...
Профайл Посетить вебсайт
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 21, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 21
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
 
 

 

Сейчас на сайте
Гостей: 165
Пользователей: 0
Всего: 165

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх