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§ NG.kz
Зачем убирать, когда само растает?
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 38161
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 29.02.20 - 13:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Самый центр города - ул. Баймагамбетова, ул. Гоголя. Кто подрядчик по уборке и очистке дорог? Ждем, пока само растает? Для чего тогда конкурсы и тендеры? Коммунальные службы финансируются бюджетом!
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§ сайлау курманов
Re: Зачем убирать, когда само растает?
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3570
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 29.02.20 - 13:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Чем вы недовольны? Вы хотите чтобы снег вывозился и город был как в глянце, тогда на что они купят колесо обозрения, не надо им пудрить мозги, им виднее
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