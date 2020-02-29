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§ таноми52
Флуд и оффтопик (часть 4)
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1613
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 29.02.20 - 09:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
pro100tak:
Вот из-за таких как эти


Холдинги, "дочки", члены правления, топ-менеджеры...Надо ж куда-то родненьких пристроить, обеспечить синекуру, статус, хлеб с икрой... Тем более, реальную пользу никто не спросит.
Паразиты
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* Butch
Флуд и оффтопик (часть 4)
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 581
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 29.02.20 - 09:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Да добиваются своего, не смотря на "на местных" автохонтов

Вы, вероятно, сейчас даже не заметили как сильно обидели людей. Оставшиеся в Казахстане люди априори казахстанцы не так ли? А если так, то по вашему утверждению они всегда добиваются своего, верно? Но если это верно, то текущее состояние во всех отраслях и сферах и есть то, что Вы подразумеваете под словосочетанием "добиться своего". Но если все эти утверждения верны, то всё, чего мы хотим - бардак, коррупция, не чищенные дороги с ямами и ЭКСПО? Тогда Вы полностью подтверждаете сомнения г-на Абайки в том что я "казахстанец"
8-) :-o :-P
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* Butch
Флуд и оффтопик (часть 4)
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 581
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 29.02.20 - 09:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
Паразиты

Очевидно, нас это устраивает. Иначе бы мы не ходили 30 лет голосовать за одних и тех же пенсионеров, с одной и той же присказкой - лишь бы не как в...(Грузия, Украина, подставить нужное по желанию), что бы под этой фразой не подразумевалось
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§ ACROS
Флуд и оффтопик (часть 4)
ACROS


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 305
Регистрация: 16.11.19
Отправлено: 29.02.20 - 10:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Butch:
лишь бы не как в...

Да, так..."шукур-шукур; тауба-тауба" - лишь бы мир в Казахстане, а там хоть трава не расти.
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* Butch
Флуд и оффтопик (часть 4)
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 581
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 29.02.20 - 10:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
:lol: Сейчас на мэйл.ру новость прочитал - Предложили новый телеканал создать. Типа в сельской местности есть проблемы и для из решения давайте...сделаем ещё один государственный телеканал. Не проведём воду, электричество, газ, современные средства телекоммуникаций, дороги, вообще дадим им уверенность в нужности и важности для страны - нет! Ещё один пропагандистский телеканал!!!
Так и хочется вставить известный мем с участием Дэниела Дей-Льюиса - "Да что ты, черт побери, такое несёшь?"
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§ ACROS
Флуд и оффтопик (часть 4)
ACROS


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 305
Регистрация: 16.11.19
Отправлено: 29.02.20 - 10:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Саудовская Аравия не пускает казахов к себе из-за коронавируса. У нас что то не то? В датском королевстве всё спокойно?. Я чего то не знаю?
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§ ACROS
Флуд и оффтопик (часть 4)
ACROS


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 305
Регистрация: 16.11.19
Отправлено: 29.02.20 - 10:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Butch:
Предложили новый телеканал создать


У нас или в России?
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* Butch
Флуд и оффтопик (часть 4)
Butch


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Сообщений: 581
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 29.02.20 - 10:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:
У нас или в России?

У нас, там как бы ссылка на Тенгри.
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* Butch
Флуд и оффтопик (часть 4)
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 581
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 29.02.20 - 10:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:
В датском королевстве всё спокойно?. Я чего то не знаю?

Не сочтите за грубость. Вспомнился анекдот. Когда мужик, заблудившись в лесу, орал "Ау, спасите" и всё в том же духе. И его медведь по плечу лапой похлопал с вопросом "Мужик, чё ты орёшь?". А он в ответ "Чтобы услышал кто-нибудь". Медведь спрашивает "Ну я услышал. Легче стало?". :lol:
Что Вам с того, что Вы будете точно знать? Как-то готовиться к этому делу начнёте? :lol:
А может арабы просто и незатейливо полагают что из-за общей границы и близкой схожести генотипов высока вероятность опасности со стороны казахстанцев. Скажем так заранее, ещё не обжегшись, начали "дуть и на воду"
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§ ACROS
Флуд и оффтопик (часть 4)
ACROS


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 305
Регистрация: 16.11.19
Отправлено: 29.02.20 - 10:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Butch:
новый телеканал


Б.я!! Все сельчане подпрыгнули до потолка и в воздух чепчики побросали!! Наконец то! Свершилось!! Концепция СЛЫШАЩЕГО государства добралась и до самых дальных до окраин. Теперь не надо ждать целый год, что бы потом добираться до единственного в году отчёта акима что бы задать насущный вопрос о своём житие-бытие и получив ответ о громадье нурпланов, умиротворённым уехать домой и всю жизнь рассказывать своим внукам об этой незабываемой встрече. Теперь будем каждый день сыты ток-шоу на сельхозканале.
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§ ACROS
Флуд и оффтопик (часть 4)
ACROS


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 305
Регистрация: 16.11.19
Отправлено: 29.02.20 - 11:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Butch:
бщей границы


Иронию вашу понимаю: волк, волк и так далее. Остальные страны с общей границей арабы не включили в список. Лучше перебдеть , чем недобдеть. А, говорю так и проявляю беспокойство: потому что - главное у них ПОКАЗУХА и ИМИТАЦИЯ деятельности, даже и в таком вопросе. Парень с ЗКО Тимур Дарханов пишет что люди прилетевшие из зараженной Италии и Китая, хотя они на карантине, свободно перемещаются по городу , посещая общественные места, срок обязательного карантина по рекомендации ВОЗ - 24 дня, а не 14. Наверное должен быть элементарный контроль, надеяться на сознательность граждан - это спихнуть проблему.
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* Butch
Флуд и оффтопик (часть 4)
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 581
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 29.02.20 - 11:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:
Наверное должен быть элементарный контроль, надеяться на сознательность граждан - это спихнуть проблему.

:-)
Но ведь это "должен" обеспечивают точно такие же граждане. Возможно Вы иного мнения, но мне кажется немного наивной такая постановка вопроса. Безответственность у нас всюду равнозначна. :-)
Конечно ДОЛЖНО быть. И со стороны специальных служб и со стороны граждан равнозначно. Но, честное слово, мне иногда кажется что "вне" живут не только чиновники в столицах, но и, наверняка, в общем-то добропорядочные граждане как Вы или г-н Маркс. :-)
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§ ACROS
Флуд и оффтопик (часть 4)
ACROS


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 305
Регистрация: 16.11.19
Отправлено: 29.02.20 - 11:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Butch:
добропорядочные граждане

....не от мира сего... - да нет прагматик вроде, зимой и снега просто так не дам: просто раз эта болезнь поразила и промышленно-развитые страны мира, то опасность большая. Цитата:
Butch:

такие же граждане.

граждане - это в принципе стадо баранов, с высшим образованием , с манерами дешёвых нью-патрициев, но всё равно стадо баранов. Им нужен пастух.
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§ elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4479
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 29.02.20 - 11:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Butch:
Вы, вероятно, сейчас даже не заметили как сильно обидели людей.

не это не ко мне, это сюда. :lol: Цитата:
ACROS:
граждане - это в принципе стадо баранов

8-) :-P
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§ таноми52
Флуд и оффтопик (часть 4)
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1613
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 29.02.20 - 12:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
За убийство из ревности.



Поневоле согласишься с народной мудростью:
Не ходите девки замуж!
Замужем-то каково:
Не дадут четыре милых-
Гляди на одного!

А чуть посмотрела налево - и покарал жестоко!
Как это Барбара решилась выйти за такого ревнивца? :-)
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