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§ таноми52
Флуд и оффтопик (часть 4)
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1612
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 29.02.20 - 09:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
pro100tak:
Вот из-за таких как эти


Холдинги, "дочки", члены правления, топ-менеджеры...Надо ж куда-то родненьких пристроить, обеспечить синекуру, статус, хлеб с икрой... Тем более, реальную пользу никто не спросит.
Паразиты
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§ Butch
Флуд и оффтопик (часть 4)
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 576
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 29.02.20 - 09:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Да добиваются своего, не смотря на "на местных" автохонтов

Вы, вероятно, сейчас даже не заметили как сильно обидели людей. Оставшиеся в Казахстане люди априори казахстанцы не так ли? А если так, то по вашему утверждению они всегда добиваются своего, верно? Но если это верно, то текущее состояние во всех отраслях и сферах и есть то, что Вы подразумеваете под словосочетанием "добиться своего". Но если все эти утверждения верны, то всё, чего мы хотим - бардак, коррупция, не чищенные дороги с ямами и ЭКСПО? Тогда Вы полностью подтверждаете сомнения г-на Абайки в том что я "казахстанец"
8-) :-o :-P
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§ Butch
Флуд и оффтопик (часть 4)
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 576
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 29.02.20 - 09:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
Паразиты

Очевидно, нас это устраивает. Иначе бы мы не ходили 30 лет голосовать за одних и тех же пенсионеров, с одной и той же присказкой - лишь бы не как в...(Грузия, Украина, подставить нужное по желанию), что бы под этой фразой не подразумевалось
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* ACROS
Флуд и оффтопик (часть 4)
ACROS


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 302
Регистрация: 16.11.19
Отправлено: 29.02.20 - 10:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Butch:
лишь бы не как в...

Да, так..."шукур-шукур; тауба-тауба" - лишь бы мир в Казахстане, а там хоть трава не расти.
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§ Butch
Флуд и оффтопик (часть 4)
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 576
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 29.02.20 - 10:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
:lol: Сейчас на мэйл.ру новость прочитал - Предложили новый телеканал создать. Типа в сельской местности есть проблемы и для из решения давайте...сделаем ещё один государственный телеканал. Не проведём воду, электричество, газ, современные средства телекоммуникаций, дороги, вообще дадим им уверенность в нужности и важности для страны - нет! Ещё один пропагандистский телеканал!!!
Так и хочется вставить известный мем с участием Дэниела Дей-Льюиса - "Да что ты, черт побери, такое несёшь?"
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* ACROS
Флуд и оффтопик (часть 4)
ACROS


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 302
Регистрация: 16.11.19
Отправлено: 29.02.20 - 10:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Саудовская Аравия не пускает казахов к себе из-за коронавируса. У нас что то не то? В датском королевстве всё спокойно?. Я чего то не знаю?
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* ACROS
Флуд и оффтопик (часть 4)
ACROS


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 302
Регистрация: 16.11.19
Отправлено: 29.02.20 - 10:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Butch:
Предложили новый телеканал создать


У нас или в России?
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