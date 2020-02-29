Цитата: elektron:

Да добиваются своего, не смотря на "на местных" автохонтов

Вы, вероятно, сейчас даже не заметили как сильно обидели людей. Оставшиеся в Казахстане люди априори казахстанцы не так ли? А если так, то по вашему утверждению они всегда добиваются своего, верно? Но если это верно, то текущее состояние во всех отраслях и сферах и есть то, что Вы подразумеваете под словосочетанием "добиться своего". Но если все эти утверждения верны, то всё, чего мы хотим - бардак, коррупция, не чищенные дороги с ямами и ЭКСПО? Тогда Вы полностью подтверждаете сомнения г-на Абайки в том что я "казахстанец"

