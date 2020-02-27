dvb Ваши вопросы редакции и сообществу #2873





(Полноправные пользователи) Сообщений: 166

Регистрация: 01.08.14 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 04:21 Видел на вашем сайте рекламу концерта В.Дидюли, гитариста и композитора огромного таланта. Я его, можно сказать, фанат и в Москве всегда стараюсь не пропускать его концерты. Поверьте, огромный талант и его выступления - зрелище великолепное. Неужели ваши сотрудники не посетили его выступление и не написали рецензию? Поверьте, вы многое потеряли, если это так.