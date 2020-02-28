pro100tak Флуд и оффтопик (часть 4) #8819





(Полноправные пользователи) Сообщений: 504

Регистрация: 31.07.14 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 01:46 почему-то НГ упустила из виду материал Тенгри про ЗП. https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/nazvana-samaya-rasprostranennaya-zarplata-v-kazahstane-392786/

Хотя почти все форумчане примерно представляли себе эту не радужную, печальную даже, картину, и, возможно, все ознакомились с данными в первоисточнике. Тем не менее, скинул сюда. Лично я был в шоке от такой разницы между средней и модальной ЗП, да и медианной тоже. Все мы здесь так или иначе высказывались о средней ЗП, что нужна реальная, правдивая картина. Вот такая она. Капец. Я думал, что ситуация получше.

Вот из-за таких как эти https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/skolko-top-menedjerov-natskompaniy-v-kazahstane-390615/

с ЗП за 1 млн, плюсануть сюда еще всяких директоров департаментов, начальников управлений и тд в этих холдингах и корпорациях, всяких министров с замами и такими же директорами, начальниками, акимов разных уровней - и получаем среднюю ЗП 500. Они же на виду у тех, кто так думал, а деревня далеко. (Мы там же, в деревне). С другой стороны, всем же, думаю, понятно, что жилье во всевозможных ЖК в Астане даже и не строилось бы (получается и сам город), не будь у этих менеджеров таких ЗП для ипотеки ( это такие, косвенные расходы на строительство сияющего города). Сказала бы вот нам еще статистика, насколько выросла средняя ЗП топ-менеджеров и насколько модальная.