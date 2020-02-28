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§ NG.kz
Девушка погибла под колесами трактора в поселке Сарыколь
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 38155
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 28.02.20 - 22:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Трактор К-700 переехал 24-летнюю девушку в поселке Сарыколь. ДТП произошло на проезжей части. Очевидцы говорят, что водитель К-700 сдавал назад и не заметил идущей по дороге девушки.
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§ сайлау курманов
Re: Девушка погибла под колесами трактора в поселке Сарыколь
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3567
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 28.02.20 - 22:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В наушниках шла, даже не смотрела по сторонам
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