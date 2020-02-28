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§ drakon
Флуд и оффтопик (часть 4)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18658
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 28.02.20 - 19:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
А чём подозрительны: поведением, внешним видом, непрофессионализмом?

Глазами так и "Зыркают", по сторонам, смотрят что бы тут украсть... :lol: :oops: :-o
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5400
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 28.02.20 - 19:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Butch:
Ведь если прежде было "усиление"

А мне что-то подсказывает, что остатки их совместного бюджета "попилили", и патриотизм оплачивать стало нечем :lol:
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§ Butch
Флуд и оффтопик (часть 4)
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 573
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 28.02.20 - 20:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:

Ну вот и Вы туда же :lol: Нет, Вы вольны думать как угодно, право Ваше. :lol: :lol:
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§ abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3264
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 28.02.20 - 21:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Глазами так и "Зыркают", по сторонам, смотрят что бы тут украсть/




Дракон за что сидку сидел?
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§ abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3264
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 28.02.20 - 21:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата/мне что-то подсказывает, что остатки их совместного бюджета "попилили", и патриотизм оплачивать стало нечем/



Макс до сих пор витает в своем мире,где власти подрядили отряд диванного спецназа отвечать на его комменты)))
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§ Butch
Флуд и оффтопик (часть 4)
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 573
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 28.02.20 - 21:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Дракон за что сидку сидел?

А можно в рамках гипотезы? Можа голову сырную стырил в магазине чтоб друзьям-знакомым показать. Или палку колбасы докторской. Сейчас-то фотоаппарат завсегда под рукой. А тогда мож трудно с этим было :-) ;-) :-P
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§ abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3264
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 28.02.20 - 21:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Можа голову сырную стырил в магазине чтоб друзьям-знакомым показать. Или палку колбасы докторской. Сейчас-то фотоаппарат завсегда под рукой. А тогда мож трудно с этим было/



Тогда по логике он стырил фотоаппарат чтобы еду фотать)
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§ abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3264
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 28.02.20 - 22:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Абайкин сегодня злой Всегда на "вы", а тут. А сами откуда и зачем в Ку(о)станай переехали?Никак в фильме Рязанова - Гараж "родину продали"/


С чего вы взяли?) Не злой вроде,никого не оскорбил) как ко мне так и я)
Я в Ку(о)станае только раз переезжал) с одной улицы на другую в рамках изгнания из семейного гнезда) а с философской стороны вопросы то понаехал из ЧБ) все туда а я оттудава
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§ таноми52
Флуд и оффтопик (часть 4)
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1611
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 28.02.20 - 22:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Butch:
Можа голову сырную стырил в магазине чтоб друзьям-знакомым показать.


Похоже, ещё в советском прошлом отсидел :-)
Не в таких ли кругах ты, Вик, вращался?

Урыли честного жигана
И форшманули пацана,
Маслина в пузо из нагана,
Макитра набок - и хана!
Не вынесла душа напряга,
Гнилых базаров и понтов.
Конкретно кипишнул бродяга,
Попер, как трактор... и готов! ;-) :-P
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§ Butch
Флуд и оффтопик (часть 4)
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 573
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 28.02.20 - 22:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Тогда по логике он стырил фотоаппарат чтобы еду фотать)

Нее! Фотоаппарат сто за двести на границе при въезде выдали, сразу после заполнения графы хобби и увлечения. "Нате, мол, зазывалой будете" :lol: :-o
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