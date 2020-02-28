abaika95 Флуд и оффтопик (часть 4) #8813





(Полноправные пользователи) Сообщений: 3264

Регистрация: 05.03.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 22:01 Цитата-/Абайкин сегодня злой Всегда на "вы", а тут. А сами откуда и зачем в Ку(о)станай переехали?Никак в фильме Рязанова - Гараж "родину продали"/





С чего вы взяли?) Не злой вроде,никого не оскорбил) как ко мне так и я)

Я в Ку(о)станае только раз переезжал) с одной улицы на другую в рамках изгнания из семейного гнезда) а с философской стороны вопросы то понаехал из ЧБ) все туда а я оттудава