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§ NG.kz
Бизнес умрет - предприниматели высказались о новом запрете для авто на газе
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 38154
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 28.02.20 - 09:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По словам предпринимателей, рынок уже отреагировал на нововведения властей: объемы установки ГБО на автомобили с начала года резко сократились. Кроме того, новые ограничения, по мнению специалистов, заставляют некоторых владельцев снимать газобаллонное оборудование со своих машин.
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§ Butch
Бизнес умрет - предприниматели высказались о новом запрете для авто на газе
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 573
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 28.02.20 - 18:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
КГСПС:

Так и понятно что всё это от нашей же безалаберности. Положим с 90-х технологии вполне вероятно далеко вперёд ушли, и такие меры предосторожности в межповерочный период возможно уже и ни к чему. Ну так кто ж у нас добровольно станет эту поверку по-честному проходить и менять требуемые узлы и агрегаты?!
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§ КГСПС
Бизнес умрет - предприниматели высказались о новом запрете для авто на газе
КГСПС


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1024
Регистрация: 30.01.17
Отправлено: 28.02.20 - 18:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Butch:

И даже при таком жестком контроле только у нас в автобазе сгорели два ЗиЛа
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§ Butch
Бизнес умрет - предприниматели высказались о новом запрете для авто на газе
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 573
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 28.02.20 - 18:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
КГСПС:

Коль пожарами измерять, так думаю от неисправной электрики их поболе будет. На самом деле риск есть всегда, степень его, вот что важно. А она напрямую зависит от степени ответственности владельца. Ведь и от бензинового автомобиля пожар может случиться в том же подземном паркинге.
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§ ACROS
Re: Бизнес умрет - предприниматели высказались о новом запрете...
ACROS


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Сообщений: 299
Регистрация: 16.11.19
Отправлено: 28.02.20 - 21:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Запрет на въезд авто с ГБО в крытые паркинги идёт только на те паркинги которые встроены в жилые и производственные помещения и в ТРЦ. На отдельно стоящие паркинги , типа как в м-рне "Жана кала" , запрет не распространяется.
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