Butch Бизнес умрет - предприниматели высказались о новом запрете для авто на газе #30





(Полноправные пользователи) Сообщений: 573

Регистрация: 17.04.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 18:17 Цитата: КГСПС:



Так и понятно что всё это от нашей же безалаберности. Положим с 90-х технологии вполне вероятно далеко вперёд ушли, и такие меры предосторожности в межповерочный период возможно уже и ни к чему. Ну так кто ж у нас добровольно станет эту поверку по-честному проходить и менять требуемые узлы и агрегаты?!