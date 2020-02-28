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§ drakon
Флуд и оффтопик (часть 4)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18658
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 28.02.20 - 19:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
А чём подозрительны: поведением, внешним видом, непрофессионализмом?

Глазами так и "Зыркают", по сторонам, смотрят что бы тут украсть... :lol: :oops: :-o
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5400
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 28.02.20 - 19:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Butch:
Ведь если прежде было "усиление"

А мне что-то подсказывает, что остатки их совместного бюджета "попилили", и патриотизм оплачивать стало нечем :lol:
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§ Butch
Флуд и оффтопик (часть 4)
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 571
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 28.02.20 - 20:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:

Ну вот и Вы туда же :lol: Нет, Вы вольны думать как угодно, право Ваше. :lol: :lol:
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