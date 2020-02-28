/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Гумусы окончательно добивают улицу Мауленова		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
Гумусы окончательно добивают улицу Мауленова
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 38154
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 28.02.20 - 17:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Злые гумусы похоже сделали своё дело с несчастной улицей Мауленова. Конец асфальту, который не так и давно был сделан на этой улице. 🤪
Читать новость

§ Butch
Re: Гумусы окончательно добивают улицу Мауленова
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 571
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 28.02.20 - 17:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ё-моё! Уже и гумус против нас пакости строит. Будто бы мало нам китайцев с "грязными" заводами, американцев с их визитами госсекретарей, арабов с рациями и зимы со снегом. А мы ж, бедолажные, так стараемся, так стараемся!! А оно эвон как, всё супротив нас. Того и гляди таблица Менделеева дули нам из-за угла крутить начнёт :-(
Профайл

§ Змея Подколодная
Re: Гумусы окончательно добивают улицу Мауленова
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 881
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 28.02.20 - 18:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что Вас удивляет? Каждай год одно и тоже. Это уже традиция. Ближе к маю ждем информацию о перекрытых дорогах, в связи с ямочным ремонтом и московских пробок.
Профайл

§ olegggon
Гумусы окончательно добивают улицу Мауленова
olegggon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1064
Регистрация: 01.07.11
Отправлено: 28.02.20 - 19:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кто может быть не в курсе, я использовал несколько раз слово "гумус" потому что, несколько лет назад после ремонта этой улицы буквально через пару месяцев появились ямы. Журналисты задали вопрос ВЫСОКОМУ начальнику, почему это вдруг ямы вылезли. На что он ответил, что мол в этом виноваты какие-то пресловутые гумусы.
Профайл

§ drakon
Гумусы окончательно добивают улицу Мауленова
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18658
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 28.02.20 - 19:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
olegggon:
На что он ответил, что мол в этом виноваты какие-то пресловутые гумусы.

А я вот кушаю эти гумусы. Уже почти 2 года-прошлою И ничего.

Интересно, сколько сезонов, мне осталось?... :oops: :-o

[Исправлено: drakon, 28.02.2020 - 19:29]
Профайл

§ Butch
Гумусы окончательно добивают улицу Мауленова
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 571
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 28.02.20 - 19:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
А я вот кушаю эти гумусы

Эти можете смело есть без опасений. Только в подземном паркинге на ночь не оставайтесь :-P
Другое дело если Вы чернозём трескать начнёте. Вот тут беда. Покроетесь выбоинами что та Мауленова ;-) :-P Там в гумусе, вирус "асфальторазъедательный" проживает :lol:
Профайл

§ сайлау курманов
Re: Гумусы окончательно добивают улицу Мауленова
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3566
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 28.02.20 - 19:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Насколько мне известно, гумус это самый обычный навоз, откуда ему взяться посреди города, кто-то словоблудием тут занимается
Профайл Посетить вебсайт

§ сайлау курманов
Re: Гумусы окончательно добивают улицу Мауленова
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3566
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 28.02.20 - 19:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Насколько мне известно, гумус это самый обычный навоз, откуда ему взяться посреди города, кто-то словоблудием тут занимается
Профайл Посетить вебсайт

§ Butch
Гумусы окончательно добивают улицу Мауленова
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 571
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 28.02.20 - 19:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:

Ну так радоваться надо. Чиновник впервые честно и открыто ответил на вопрос.
- Почему ямы на свежеположеном асфальте?
- Потому что положили г....!!!!
Ну только ему по долгу службы не положено такие слова публично говорить, вот он и выбрал ближайшее по смыслу :lol: :lol: :lol:
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 35, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 35
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
 
 

 

Сейчас на сайте
Гостей: 180
Пользователей: 0
Всего: 180

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх