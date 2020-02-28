Цитата: abaika95:

Макс ну признай уже что уехал из Казахстана "не хорошо" и обида гложит,теперь вот и изливаешь ее тут путем подколов,хихиколок и троллинга)

Да причем здесь хорошо или нехорошо уехал? Смысл в том, чтобы убедить себя, что все сделал правильно. То есть просто человек не уверен в правильности своего поступка и поэтому ищет этому всяческие оправдания. Любые катаклизмы и несуразности на месте его предыдущего пребывания ложатся исцеляющим бальзамом на кровоточащие раны ностальгии.



Поэтому задача психолога сводится к очернению местной действительности и осветлению новостей из мест пребывания пациента. А Вы, г-н abaika95, действуете отнюдь не как психолог, а как натуральный садист, оправдывая или вовсе скрывая все творимые здесь безобразия, не раздуваете их последствия, а наоборот, выискиваете плохие новости на стороне пациентов. Этим вы причиняете больным беспокойство, ковыряете своими пальцами в ранах, не давая им до конца затянуться.



Кстати, всегда лучше демонстрировать противнику свою мнимую слабость, чтобы он притупил бдительность и надеялся на легкую и быструю победу. Вот как об этом пишет Миямото Мусаси: "Когда противник атакует, оставайся невозмутимым, но изобрази слабость. Когда враг приблизится к тебе, неожиданно сделай движение прочь, показывая, что ты собираешься отпрыгнутьв сторону, но бросайся вперед, мощно атакуя, как только увидишь, что противник «клюнул на удочку»."