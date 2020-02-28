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§ NG.kz
Уголовное дело о взятке в отношении полицейских прокомментировали в департаменте по противодействию коррупции Костанайской области
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 38154
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 28.02.20 - 17:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Антикоррупционная служба начала досудебное расследование в отношении сотрудника МПС ДП Костанайской области и оперативного дежурного Южного отдела управления полиции Костаная. Об этом сегодня, 28 февраля, сообщила пресс-служба ведомства.
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§ maxsaf
Re: Уголовное дело о взятке в отношении полицейских...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5399
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 28.02.20 - 17:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
получении взятки в сумме 40 000 тенге

А сколько тогда сам штраф? :-o
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* Butch
Re: Уголовное дело о взятке в отношении полицейских...
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 564
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 28.02.20 - 17:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
А сколько тогда сам штраф?

От 79,5К (но это вряд ли) до, ну наверное 185-ти тысяч. Может и лишение на полгода.
Есть и большего размера штрафы, но там скорее всего больше бы запросили.
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