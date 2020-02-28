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Тот самый:
Можно выделить 2/3 мест и дальше несколько вариантов: 1. Брать плату за аренду этих парковочных мест во дворе. По 3000 в месяц будет не накладно, а с 30 мест даст почти 100 тысяч в месяц, которые можно потратить на найм трактора для очистки снега, озеленение двора, карусели и пр. На оставшейся 1/3 разрешить свободную парковку с 10 утра до 10 вечера, за брошенную на ночь машину штраф 5000, за брошенную "вторым рядом", возле подъезда также штрафовать. Половину штрафа отдавать за видеодоказательство любому, кто его предоставит. Но тут нужно содействие со стороны полиции и наверное изменения в КоАП. 2. Провести аукцион на повышение среди жильцов на места во дворе и продать их. Кто согласен заплатить за эти места, те пусть и ставят на них свои машины. Вырученные деньги потратить на благоустройства двора, в том числе установку высоких бордюров, ограничителей въезда и пр.
Я хочу напомнить ,что мы в Казахстане живём ,а не в Финляндии или Голандии,спуститесь наконец с небес на землю,идея настолько же утопична как и стеклянные остановки.