Цитата: Маркс: До сих пор не понимаю, почему не упорядочат эти стоянки во дворах. Там же можно неплохие деньги иметь домоуправлению



Можно выделить 2/3 мест и дальше несколько вариантов:



1. Брать плату за аренду этих парковочных мест во дворе. По 3000 в месяц будет не накладно, а с 30 мест даст почти 100 тысяч в месяц, которые можно потратить на найм трактора для очистки снега, озеленение двора, карусели и пр. На оставшейся 1/3 разрешить свободную парковку с 10 утра до 10 вечера, за брошенную на ночь машину штраф 5000, за брошенную "вторым рядом", возле подъезда также штрафовать. Половину штрафа отдавать за видеодоказательство любому, кто его предоставит. Но тут нужно содействие со стороны полиции и наверное изменения в КоАП.

2. Провести аукцион на повышение среди жильцов на места во дворе и продать их. Кто согласен заплатить за эти места, те пусть и ставят на них свои машины. Вырученные деньги потратить на благоустройства двора, в том числе установку высоких бордюров, ограничителей въезда и пр.



Добросовестные водители получат своё место, которое не нужно выискивать и которое всегда будет свободно. Также можно провести электричество к этим местам, поставить столбики с закрытыми на замки розетками для подключения обогрева авто от 220 в морозы, как в Финляндии и на Аляске делают. Приходишь, а у тебя двигатель уже +50 и салон тёплый.



Цитата: Маркс:

чтобы и жилье было дешевым, и стоянка имелась под боком



Так эти места в подземной стоянке тоже можно продать. И на самом деле сейчас уже нельзя строить дома без хороших парковок, тем более где-то на окраине, где нет школ или детсадов. Там люди вынуждены иметь машину. Акимат разрешениями на точечные застройки заложил на будущее городу хорошую свинью.



А машина в гараже - не удобно, смысла нет идти/ехать за ней, откапывать гараж от снега. Проще сразу на автобусе или на такси. Ну, если только гаражи через дорогу, как 8 мкрн, например.



Цитата: лимон:

а сколько в Западном стоянок?

Тоже не знаю. Но значит, тем более нужны подземные При этом в тех же дворах стоят как минимум два брошенных Жигуля под сугробом. Как по мне и с ними нужно что-то делать. Или езди или освободи место.