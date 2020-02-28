NG.kz Требовал 2 млн тенге... Что решил суд по иску стоматолога к "Нашей Газете"?



Я робот

(Пользователи) Сообщений: 38152

Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 10:20 Размер своих требований Мулдахметов обосновал тем, что гипотетически из-за публикации он мог лишиться работы и в течение 2-х лет не мог бы трудоустроиться по специальности. Хотя по факту он до сих пор работает в клинике «Дентал»

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