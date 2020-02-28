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§ NG.kz
Бизнес умрет - предприниматели высказались о новом запрете для авто на газе
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 38152
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 28.02.20 - 09:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По словам предпринимателей, рынок уже отреагировал на нововведения властей: объемы установки ГБО на автомобили с начала года резко сократились. Кроме того, новые ограничения, по мнению специалистов, заставляют некоторых владельцев снимать газобаллонное оборудование со своих машин.
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§ alex_60
Бизнес умрет - предприниматели высказались о новом запрете для авто на газе
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7337
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 28.02.20 - 12:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
Зтб-Тобыл 10 минут от центра города,всегда свободная личная парковка на 3 авто


Цитата:
Добринцофф: Живу в центре ЗТБ до акимата 5 минут пешком,на нашей улице освещения никогда не было,за всю зиму улицу ниразу никто не чистил,


ну и нахрен нужна такая избушка,снежок пошел,
и сиди в окно смотри,
или горбаться каждый день ,раскидывая снег в темноте, чтобы выехать.
такая радость прям,мочи нет.
да и понятия "центр города",прям диво дивное,что там делать.
ну да , неместным это чудо из чудес,
пожрать булок с котлетой фиг знает из чего.
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§ Victor Yang
Бизнес умрет - предприниматели высказались о новом запрете для авто на газе
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12491
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 28.02.20 - 12:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
Зтб-Тобыл 10 минут от центра города,всегда свободная личная парковка на 3 авто,индивидуальное отопление с чистой горячей водой,лужайка с мангалом-это вам не скворечник где нибудь на западном

Это в Pn, было. Тобыл сейчас будет только многоэтажками застраиваться.
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§ alex_60
Бизнес умрет - предприниматели высказались о новом запрете для авто на газе
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7337
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 28.02.20 - 12:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Тобыл сейчас будет только многоэтажками застраиваться.


весь "центр" избушки все снесут, однозначно.
город все-таки.
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§ Тот самый
Re: Бизнес умрет - предприниматели высказались о новом запрете...
Тот самый


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Сообщений: 534
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 28.02.20 - 13:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Маркс: До сих пор не понимаю, почему не упорядочат эти стоянки во дворах. Там же можно неплохие деньги иметь домоуправлению


Можно выделить 2/3 мест и дальше несколько вариантов:

1. Брать плату за аренду этих парковочных мест во дворе. По 3000 в месяц будет не накладно, а с 30 мест даст почти 100 тысяч в месяц, которые можно потратить на найм трактора для очистки снега, озеленение двора, карусели и пр. На оставшейся 1/3 разрешить свободную парковку с 10 утра до 10 вечера, за брошенную на ночь машину штраф 5000, за брошенную "вторым рядом", возле подъезда также штрафовать. Половину штрафа отдавать за видеодоказательство любому, кто его предоставит. Но тут нужно содействие со стороны полиции и наверное изменения в КоАП.
2. Провести аукцион на повышение среди жильцов на места во дворе и продать их. Кто согласен заплатить за эти места, те пусть и ставят на них свои машины. Вырученные деньги потратить на благоустройства двора, в том числе установку высоких бордюров, ограничителей въезда и пр.

Добросовестные водители получат своё место, которое не нужно выискивать и которое всегда будет свободно. Также можно провести электричество к этим местам, поставить столбики с закрытыми на замки розетками для подключения обогрева авто от 220 в морозы, как в Финляндии и на Аляске делают. Приходишь, а у тебя двигатель уже +50 и салон тёплый.

Цитата:
Маркс:
чтобы и жилье было дешевым, и стоянка имелась под боком


Так эти места в подземной стоянке тоже можно продать. И на самом деле сейчас уже нельзя строить дома без хороших парковок, тем более где-то на окраине, где нет школ или детсадов. Там люди вынуждены иметь машину. Акимат разрешениями на точечные застройки заложил на будущее городу хорошую свинью.

А машина в гараже - не удобно, смысла нет идти/ехать за ней, откапывать гараж от снега. Проще сразу на автобусе или на такси. Ну, если только гаражи через дорогу, как 8 мкрн, например.

Цитата:
лимон:
а сколько в Западном стоянок?

Тоже не знаю. Но значит, тем более нужны подземные ;-) При этом в тех же дворах стоят как минимум два брошенных Жигуля под сугробом. Как по мне и с ними нужно что-то делать. Или езди или освободи место.
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§ Маркс
Бизнес умрет - предприниматели высказались о новом запрете для авто на газе
Маркс


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 795
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 28.02.20 - 15:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Тот самый:
Можно выделить 2/3 мест и дальше несколько вариантов:

Вот это уже совсем другое дело, а то во дворах уже просто бардак. Особенно в новых микрорайонах все заставлено, едут со всех сторон, разъехаться не могут, друг друга подпирают, потом дудят на всю округу, никакого покоя жителям. Главное, что всякие нововведения все в штыки воспринимают, хотя самим же легче будет, когда порядок.
Цитата:
лимон:
во подгорает у товарища, запретить весь личный транспорт! :-) все станут здоровыми и злыми пешеходами сразу

Когда будет везде порядок, то может и вы, автолюбители, добрее станете. С такими нервами на парковках вы скоро будете разговаривать как таксист в "Брате 2": "— Да что ж такое?! Были же люди как люди и вдруг все сразу стали кретины!". Ну и пешие прогулки для пользы организму никто не отменял. А то, судя по желанию припарковаться как можно ближе к дивану, скоро медики уже начнут ставить диагноз: "Измучен извозом".
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