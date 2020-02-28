Цитата: Маркс:

До сих пор не понимаю, почему не упорядочат эти стоянки во дворах. Там же можно неплохие деньги иметь домоуправлению, просто нужно взять все в свои руки. Отрегулировать правила проезда, возможность остановки у подъезда для погрузки-выгрузки.

Маркс перестаньте нести чепуху,кто будет регулировать и смотреть за всем этим,специально обученный человек в оранжевом жилете?

Цитата: Маркс:

Сделать разметку для стоянок авто, если уж под землю их нельзя убрать.

Какая разметка вы сами пишете ,что в ваших скворечниках тротуаров под снегом не видно,а даже если и будет видно кто будет её соблюдать,у нас в центре города Абая-Тарана возле ЦОНа паркуются вторым рядом на проезжей части занимая целую полосу и никто не обращает внимания,а тут какой то двор скворечника ,да кому вы нужны.



Цитата: Маркс:

Вечерком прошел с фотоаппаратом по дворам, утром составил платежную ведомость.

Составлять вам никто не мешает ,а вот деньги по ней вы не соберёте никогда,ну я бы точно не отдал.

Цитата: Маркс:

А еще лучше шлагбаумы поставить и сразу плату брать на въезде.

Может лучше сразу на въезде блок пост оборудовать с автоматчиками ибо добровольно вам никто ничего платить не будет.