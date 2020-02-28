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§ NG.kz
Бизнес умрет - предприниматели высказались о новом запрете для авто на газе
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 38151
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 28.02.20 - 09:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По словам предпринимателей, рынок уже отреагировал на нововведения властей: объемы установки ГБО на автомобили с начала года резко сократились. Кроме того, новые ограничения, по мнению специалистов, заставляют некоторых владельцев снимать газобаллонное оборудование со своих машин.
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§ antonK
Re: Бизнес умрет - предприниматели высказались о новом запрете...
antonK


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 802
Регистрация: 06.09.12
Отправлено: 28.02.20 - 09:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну упал и упал...

Запрет заезжать в паркинг крытый - очень логичное решение. ГБО вообще нужно запретить, дать исключение только коммерческому транспорту при этом с регулярным обслуживанием этого оборудования.
p.s. Жить в ЖК, где предусмотрен крытый паркинг, и при экономить на топливе, ставить газ ставить -смешно. Не такая уж и неподъемная сумма заправлять авто нормальным топливом)
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§ лимон
Re: Бизнес умрет - предприниматели высказались о новом запрете...
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1263
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 28.02.20 - 09:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
снижение может не с запретом связано? количество авто с ГБО растет, а не оборудованных уменьшается - соответственно и установок меньше. на кой на юге и на западе (где нет морозов) ставить авто на крытую/теплую парковку?
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§ Тот самый
Re: Бизнес умрет - предприниматели высказались о новом запрете...
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 533
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 28.02.20 - 09:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
создать регламентирующий госорган, который бы проводил технический осмотр машин на газе


И не только на газе. У нас вообще никакие машины не проверяются. Те, кто издаёт законы, живут в какой-то параллельной реальности, Казахстане 2120 года.
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§ Тот самый
Re: Бизнес умрет - предприниматели высказались о новом запрете...
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 533
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 28.02.20 - 10:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
antonK:
ставить газ ставить -смешно. Не такая уж и неподъемная сумма заправлять авто нормальным топливом)


Вот как раз-таки именно газ - более экологичное и современное топливо, у него и октановое число больше 100. Просто ставить надо хорошее оборудование у специалистов.

А у нас иногда покупают самоё дешёвое, наверное, даже 1го поколения ГБО ешё ставят, не пойми как настраивают. И на выходе имеем вонючую Газель, ехать за которой в потоке невозможно.

Цитата:
лимон:
на кой на юге и на западе (где нет морозов) ставить авто на крытую/теплую парковку?

А что, десятки машин во дворе это уже стало нормой? В Голландии есть современные районы, в которых вообще нет дорог на поверхности, все под землёй, там же подъехал к своему дому, поднялся на лифте. А сверху только пешеходы и велосипедисты.
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§ Маркс
Бизнес умрет - предприниматели высказались о новом запрете для авто на газе
Маркс


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 794
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 28.02.20 - 10:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Тот самый:
А что, десятки машин во дворе это уже стало нормой?

Да это просто реальный капец. Этой зимой просто невозможно стало, любой почищенный участок занимают консервные банки, пройти невозможно. Сами для себя они чистить не будут, потому что это место сразу займет другой ухарь. Про тротуары уже никто и не вспоминает.

До сих пор не понимаю, почему не упорядочат эти стоянки во дворах. Там же можно неплохие деньги иметь домоуправлению, просто нужно взять все в свои руки. Отрегулировать правила проезда, возможность остановки у подъезда для погрузки-выгрузки. Сделать разметку для стоянок авто, если уж под землю их нельзя убрать. Вечерком прошел с фотоаппаратом по дворам, утром составил платежную ведомость. А еще лучше шлагбаумы поставить и сразу плату брать на въезде. На эти деньги можно будет озеленять дворы, чистить их зимой, следить за порядком. Это же очевидно.
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§ лимон
Бизнес умрет - предприниматели высказались о новом запрете для авто на газе
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1263
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 28.02.20 - 10:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Тот самый:
В Голландии есть современные районы, в которых вообще нет дорог на поверхности, все под землёй, там же подъехал к своему дому, поднялся на лифте. А сверху только пешеходы и велосипедисты.


так себе пример :lol:
а ничего что Нидерланды самая густонаселенная страна в Европе?
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§ Добринцофф
Бизнес умрет - предприниматели высказались о новом запрете для авто на газе
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 7102
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 28.02.20 - 10:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Маркс:
До сих пор не понимаю, почему не упорядочат эти стоянки во дворах. Там же можно неплохие деньги иметь домоуправлению, просто нужно взять все в свои руки. Отрегулировать правила проезда, возможность остановки у подъезда для погрузки-выгрузки.

Маркс перестаньте нести чепуху,кто будет регулировать и смотреть за всем этим,специально обученный человек в оранжевом жилете?
Цитата:
Маркс:
Сделать разметку для стоянок авто, если уж под землю их нельзя убрать.

Какая разметка вы сами пишете ,что в ваших скворечниках тротуаров под снегом не видно,а даже если и будет видно кто будет её соблюдать,у нас в центре города Абая-Тарана возле ЦОНа паркуются вторым рядом на проезжей части занимая целую полосу и никто не обращает внимания,а тут какой то двор скворечника ,да кому вы нужны.

Цитата:
Маркс:
Вечерком прошел с фотоаппаратом по дворам, утром составил платежную ведомость.

Составлять вам никто не мешает ,а вот деньги по ней вы не соберёте никогда,ну я бы точно не отдал.
Цитата:
Маркс:
А еще лучше шлагбаумы поставить и сразу плату брать на въезде.

Может лучше сразу на въезде блок пост оборудовать с автоматчиками ибо добровольно вам никто ничего платить не будет.
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§ Тот самый
Re: Бизнес умрет - предприниматели высказались о новом запрете...
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 533
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 28.02.20 - 11:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
лимон:
а ничего что Нидерланды самая густонаселенная страна в Европе?


А у нас одна из самых жидконаселенных стран :-) Около 6 чел/кв.км. Но при этом в Западном вечером многие домой не заходят - ждут, когда кто-то выедет со стоянки, чтобы встать на их место.

Так может уже давно пора запретить строить дома без подземного паркинга? Или хотя бы стоянки на прилегающей территории?

В Казахстане будущего акимат будет говорить подрядчику:
- Хотите построить 9-этажку в центре города? Ок, только обеспечьте каждую квартиру минимум 1 парковочным местом. Не сможете? Ну и не строите тогда. У нас есть другой проект на это место, там под домом будет подземная парковка на 3-этажа с лифтом.
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§ Маркс
Бизнес умрет - предприниматели высказались о новом запрете для авто на газе
Маркс


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 794
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 28.02.20 - 11:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
Маркс перестаньте нести чепуху,кто будет регулировать и смотреть за всем этим,специально обученный человек в оранжевом жилете?

Зачем? В кожаной куртке и спортивных штанах. С голдой на пузе.
Цитата:
Добринцофф:
Какая разметка вы сами пишете ,что в ваших скворечниках тротуаров под снегом не видно,а даже если и будет видно кто будет её соблюдать,у нас в центре города Абая-Тарана возле ЦОНа паркуются вторым рядом на проезжей части занимая целую полосу и никто не обращает внимания,а тут какой то двор скворечника ,да кому вы нужны.

Вы путаете причину и следствия. Тротуаров не видно, потому что нет денег на их очистку. Если кто-то будет заинтересован в очистке, то она будет. А за деньги можно и на свежевыпавшем снегу разметку нанести.
Цитата:
Добринцофф:
Составлять вам никто не мешает ,а вот деньги по ней вы не соберёте никогда,ну я бы точно не отдал.

Да ладно, когда утюг на грудь поставят, все долги отдадите и еще спасибо скажете. Главное видеть по ведомости - кто и сколько должен.
Цитата:
Добринцофф:
Может лучше сразу на въезде блок пост оборудовать с автоматчиками ибо добровольно вам никто ничего платить не будет.

Не хочешь платить, заходи без машины. Платишь - заезжаешь. Все просто.
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§ Маркс
Бизнес умрет - предприниматели высказались о новом запрете для авто на газе
Маркс


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 794
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 28.02.20 - 11:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Тот самый:
Так может уже давно пора запретить строить дома без подземного паркинга?

Эти дома будут гораздо дороже и будут очень плохо продаваться. Нашему же человеку нужно чтобы все было на халяву, чтобы и жилье было дешевым, и стоянка имелась под боком. Но так не бывает, чтобы и рыбку съесть и машину пристроить. Хочешь дешевое жилье и имеешь автомобиль, тогда покупай дешевый гараж в ближайшем кооперативе и каждое утро несколько остановок вези или неси свою задницу за своей жестянкой, если она тебе так необходима.
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§ лимон
Бизнес умрет - предприниматели высказались о новом запрете для авто на газе
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1263
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 28.02.20 - 11:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Тот самый:
Но при этом в Западном вечером многие домой не заходят - ждут, когда кто-то выедет со стоянки, чтобы встать на их место.


а сколько в Западном стоянок? пусть даже и не крытых и платных? помню на ул.Полевой была хорошая стоянка, сейчас наверно только у Уюта платная машин на 10 :-x
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§ Маркс
Бизнес умрет - предприниматели высказались о новом запрете для авто на газе
Маркс


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 794
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 28.02.20 - 12:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
лимон:
а сколько в Западном стоянок? пусть даже и не крытых и платных? помню на ул.Полевой была хорошая стоянка, сейчас наверно только у Уюта платная машин на 10

Нет стоянок в Западном, ищите их в Восточном, Северном или Южном. Не хотите искать стоянки, купите себе таунхаус, чтобы уже никогда не заморачиваться со стоянкой. В ближайших к городу поселках у населения тоже нет проблем с парковками.

В советские времена машины на ночь обязательно ставили в гараж. Никаких проблем никто не испытывал из-за похода в гараж. Просто выходишь из дома на 20 минут раньше, ничего страшного. Плюс прогулка утренняя и вечерняя. Почему сейчас нужно обязательно сразу из постели влазить в машину, непонятно. Так же непонятны некоторые автолюбители, который припарковали свое корыто во дворе на всю зиму и не свистят. Они что привязаны к машине электронным поводком и отойти дальше 50 метров от нее не в состоянии?
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§ лимон
Бизнес умрет - предприниматели высказались о новом запрете для авто на газе
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1263
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 28.02.20 - 12:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Маркс:

во подгорает у товарища, запретить весь личный транспорт! :-)
все станут здоровыми и злыми пешеходами сразу
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§ Добринцофф
Бизнес умрет - предприниматели высказались о новом запрете для авто на газе
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 7102
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 28.02.20 - 12:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Маркс:
Хочешь дешевое жилье и имеешь автомобиль, тогда покупай дешевый гараж в ближайшем кооперативе и каждое утро несколько остановок вези или неси свою задницу за своей жестянкой, если она тебе так необходима.

Зтб-Тобыл 10 минут от центра города,всегда свободная личная парковка на 3 авто,индивидуальное отопление с чистой горячей водой,лужайка с мангалом-это вам не скворечник где нибудь на западном :-)
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