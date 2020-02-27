elektron Re: 1,08% составила реальная годовая доходность пенсионных... #2





(Полноправные пользователи) Сообщений: 4474

Регистрация: 10.10.17 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 21:48 Почему бы не перенять готовую зарубежную работающую систему.

Например в германии это система генераций. То есть я плачу как бы пенсию себе, но отчисляются деньги и выплачиваются сегодняшним пенсионерам.

А сама система состоит больше из расчёта различных пунктов и сумы расчётной средней пенсии, которая каждый год перерасчитывается.