Цитата: таноми52:

Нет. Он только мышек в печке поджаривал и очень удивлялся,что они там метались,корчились и не хотели умирать. Странный Вы, мягко говоря, Butch!

Во-первых вопрошали меня о детстве. Мышь (в единственном числе) была изжарена много позже, на рабочем месте.

Во-вторых эта мышь всё-равно бы умерла от моей руки. Так ли как её предшественница, оглушённая насмерть ударом ладони, или сгорев в печи, или как-нибудь иначе, но жить далее ей не представлялось возможным.

В-третьих. Решение об использовании высоких температур было вызвано не столько естествоиспытательским любопытством, сколько стремлением избавиться от "двух" паразитов за один раз. От мыши и от блох живших на ней. Как уже сказал, её предшественница была приведена в неживое состояние посредством удара по ней ладонью. НО!! при этом мышь находилась на газете. И после того как она перестала представлять собой приличествующее место для обитания, от неё во все стороны обильно рванули "жители" шерстяного покрова. Что, как понимаете, было очень хорошо видно на светлой поверхности.

И последнее. Никто там не корчился. Она спокойно отбежала в дальний угол и встала там, а потом так же спокойно упала. Удивило же меня совсем другое. Температура на поверхности угля наверное где-то в пределах 400-600 градусов цельсия. Мышь - животное маленькое, соответственно воды в нём мало. Почему она вообще смогла там бегать и жить дольше 2-х секунд?!