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§ Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2290
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 27.02.20 - 23:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
уехал из Казахстана "не хорошо"

-----Кажись уже писал - просто поменял ПМЖ . Дети выросли , разъехались - захотелось к теплу. А то , что РК и РФ разные страны - до сих не до конца воспринимаю --- но тебе этого не понять - молод ещё.
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§ Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2290
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 27.02.20 - 23:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
не признает проблем) сложно будет

----Ищи сначала проблемы в себе .Ведь тут только ты пытаешься всех лечить , ставишь диагноз . А зачем?
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§ Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2290
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 27.02.20 - 23:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:

----Жду утром кучу новостей про Германию , Канаду и Краснодар !! Лучше позитивные.
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§ Butch
Флуд и оффтопик (часть 4)
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 560
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 28.02.20 - 00:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Да вы я смотрю в детстве еще тот шалун были) кошкам и собакам больно не делали?

Ни в коем случае. С перечисленными животными всегда были ровные отношения - "пока вы меня не трогаете, вы мне абсолютно не интересны и безразличны". :-)
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§ elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4474
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 28.02.20 - 00:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Butch:
"пока вы меня не трогаете, вы мне абсолютно не интересны и безразличны".

А что же Вам сделали "куколы" родительские причём, что Вы так с ними? 8-) :-)
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§ Butch
Флуд и оффтопик (часть 4)
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 560
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 28.02.20 - 00:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Мой троллинг в сравнении с вашим недугом - мелочь пустяшная

Решил зайти с козырей. Посмотреть с чем сидит. Объявлено-то 9 в червах. Не шуточное дело ;-)
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§ Butch
Флуд и оффтопик (часть 4)
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 560
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 28.02.20 - 00:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
А что же Вам сделали "куколы" родительские причём, что Вы так с ними?

Кабы я знал, стал бы спрашивать у душевного лекаря? Прямо вот честно, до сих пор не могу придумать мотива таких действий. А что до родительских, так мне там сколько было? Не знал я этого. Это был просто объект похожий на человека, без иных сопутствующих атрибутов.
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§ таноми52
Флуд и оффтопик (часть 4)
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1607
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 28.02.20 - 00:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Butch:
abaika95: Да вы я смотрю в детстве еще тот шалун были) кошкам и собакам больно не делали?
Ни в коем случае. С перечисленными животными всегда были ровные отношения -



Нет. Он только мышек в печке поджаривал и очень удивлялся,что они там метались,корчились и не хотели умирать.
Странный Вы, мягко говоря, Butch!
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§ elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4474
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 28.02.20 - 00:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
Странный Вы, мягко говоря, Butch!

Ну зачем же так, нормальненько. Я вот в детстве любил крутить регулятор напряжения для телевизора. Пока то концы не отдал. Был нагоняй. Но сегодня интерес детства, стал не только источником дохода, но и хобби.
Правда боюсь предположить хобби Буча, тем более источник дохода. :-P
Хотя всё проще может быть. Но я не доктор. ;-)
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§ таноми52
Флуд и оффтопик (часть 4)
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1607
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 28.02.20 - 00:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Правда боюсь предположить хобби Буча, тем более источник дохода.



Вот Вы, Эл, страху -то нагнали! Особенно, если это источник дохода!!!
И при этом он ещё и философствует, и самовыражается на мелких форумах, поражая нас наукообразными размышлениями :lol: ;-)
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§ Butch
Флуд и оффтопик (часть 4)
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 560
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 28.02.20 - 01:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
Нет. Он только мышек в печке поджаривал и очень удивлялся,что они там метались,корчились и не хотели умирать. Странный Вы, мягко говоря, Butch!

Во-первых вопрошали меня о детстве. Мышь (в единственном числе) была изжарена много позже, на рабочем месте.
Во-вторых эта мышь всё-равно бы умерла от моей руки. Так ли как её предшественница, оглушённая насмерть ударом ладони, или сгорев в печи, или как-нибудь иначе, но жить далее ей не представлялось возможным.
В-третьих. Решение об использовании высоких температур было вызвано не столько естествоиспытательским любопытством, сколько стремлением избавиться от "двух" паразитов за один раз. От мыши и от блох живших на ней. Как уже сказал, её предшественница была приведена в неживое состояние посредством удара по ней ладонью. НО!! при этом мышь находилась на газете. И после того как она перестала представлять собой приличествующее место для обитания, от неё во все стороны обильно рванули "жители" шерстяного покрова. Что, как понимаете, было очень хорошо видно на светлой поверхности.
И последнее. Никто там не корчился. Она спокойно отбежала в дальний угол и встала там, а потом так же спокойно упала. Удивило же меня совсем другое. Температура на поверхности угля наверное где-то в пределах 400-600 градусов цельсия. Мышь - животное маленькое, соответственно воды в нём мало. Почему она вообще смогла там бегать и жить дольше 2-х секунд?!
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§ Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2290
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 28.02.20 - 02:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Напечатал. Писатель.

----Ну до твоего рекорда -19 комментов за 41 минуту - никому не угнаться :-) :lol:
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5396
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 28.02.20 - 06:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Butch:
оглушённая насмерть ударом ладони, или сгорев в печи,

Мои надежды на второй бесплатный сеанс у широко известного в узких кругах психолога тают на глазах :lol:
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§ Butch
Флуд и оффтопик (часть 4)
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 560
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 28.02.20 - 06:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:

Не переживайте! У него к Вам особый пиетет. Не оставит в беде :lol:
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