Цитата: elektron:

А что же Вам сделали "куколы" родительские причём, что Вы так с ними?

Кабы я знал, стал бы спрашивать у душевного лекаря? Прямо вот честно, до сих пор не могу придумать мотива таких действий. А что до родительских, так мне там сколько было? Не знал я этого. Это был просто объект похожий на человека, без иных сопутствующих атрибутов.