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§ Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2289
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 27.02.20 - 23:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
уехал из Казахстана "не хорошо"

-----Кажись уже писал - просто поменял ПМЖ . Дети выросли , разъехались - захотелось к теплу. А то , что РК и РФ разные страны - до сих не до конца воспринимаю --- но тебе этого не понять - молод ещё.
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§ Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2289
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 27.02.20 - 23:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
не признает проблем) сложно будет

----Ищи сначала проблемы в себе .Ведь тут только ты пытаешься всех лечить , ставишь диагноз . А зачем?
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§ Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2289
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 27.02.20 - 23:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:

----Жду утром кучу новостей про Германию , Канаду и Краснодар !! Лучше позитивные.
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§ Butch
Флуд и оффтопик (часть 4)
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 558
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 28.02.20 - 00:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Да вы я смотрю в детстве еще тот шалун были) кошкам и собакам больно не делали?

Ни в коем случае. С перечисленными животными всегда были ровные отношения - "пока вы меня не трогаете, вы мне абсолютно не интересны и безразличны". :-)
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§ elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4474
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 28.02.20 - 00:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Butch:
"пока вы меня не трогаете, вы мне абсолютно не интересны и безразличны".

А что же Вам сделали "куколы" родительские причём, что Вы так с ними? 8-) :-)
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§ Butch
Флуд и оффтопик (часть 4)
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 558
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 28.02.20 - 00:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Мой троллинг в сравнении с вашим недугом - мелочь пустяшная

Решил зайти с козырей. Посмотреть с чем сидит. Объявлено-то 9 в червах. Не шуточное дело ;-)
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§ Butch
Флуд и оффтопик (часть 4)
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 558
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 28.02.20 - 00:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
А что же Вам сделали "куколы" родительские причём, что Вы так с ними?

Кабы я знал, стал бы спрашивать у душевного лекаря? Прямо вот честно, до сих пор не могу придумать мотива таких действий. А что до родительских, так мне там сколько было? Не знал я этого. Это был просто объект похожий на человека, без иных сопутствующих атрибутов.
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§ таноми52
Флуд и оффтопик (часть 4)
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1607
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 28.02.20 - 00:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Butch:
abaika95: Да вы я смотрю в детстве еще тот шалун были) кошкам и собакам больно не делали?
Ни в коем случае. С перечисленными животными всегда были ровные отношения -



Нет. Он только мышек в печке поджаривал и очень удивлялся,что они там метались,корчились и не хотели умирать.
Странный Вы, мягко говоря, Butch!
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§ elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4474
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 28.02.20 - 00:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
Странный Вы, мягко говоря, Butch!

Ну зачем же так, нормальненько. Я вот в детстве любил крутить регулятор напряжения для телевизора. Пока то концы не отдал. Был нагоняй. Но сегодня интерес детства, стал не только источником дохода, но и хобби.
Правда боюсь предположить хобби Буча, тем более источник дохода. :-P
Хотя всё проще может быть. Но я не доктор. ;-)
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§ таноми52
Флуд и оффтопик (часть 4)
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1607
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 28.02.20 - 00:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Правда боюсь предположить хобби Буча, тем более источник дохода.



Вот Вы, Эл, страху -то нагнали! Особенно, если это источник дохода!!!
И при этом он ещё и философствует, и самовыражается на мелких форумах, поражая нас наукообразными размышлениями :lol: ;-)
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