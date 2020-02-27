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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5393
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 27.02.20 - 19:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
неудачи казахских властей

Вы теперь чужие неудачи - как свои воспринимаете. Свои собственные что-ли закончились? :lol:
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5393
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 27.02.20 - 19:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
--Это опечатка или намеренно?

Это не опечатка, он искренне так считает ))
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5393
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 27.02.20 - 19:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
Ах , как же нравится тебе мой город , постоянно упоминая его

Когда аргументы кончаются - начинается география ))
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§ abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3257
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 27.02.20 - 19:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Обиделся Макс) поплыл )
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5393
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 27.02.20 - 20:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Обиделся Макс) поплыл )

Серьезно, и это все?)) Можете записать себе это в очередную профессиональную победу. Маленькую, но такую важную))
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§ Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2283
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 27.02.20 - 20:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
поплыл

----Куда поплыл ? Зачем поплыл ?? Каким стилем ?? :lol: :lol:
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5393
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 27.02.20 - 20:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:

Это профессиональной термин у психологов. Нам не понять ))
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§ Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2283
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 27.02.20 - 20:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:

-----Да уж , не понять :-P ---- Так и не ответил на мои вопросы - интересно , как это на их - психологов - языке называется??

[Исправлено: Гога, 27.02.2020 - 17:23]
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§ drakon
Флуд и оффтопик (часть 4)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18654
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 27.02.20 - 20:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
термин у психологов.

Термин у, как бы психологов... :lol: :oops: :-P
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5393
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 27.02.20 - 20:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Абайка, о ком Сайлау тут пишет?))
Цитата:
сайлау курманов: Большинство населения имеют огромные долги по коммуналке, кредитам, деньги и возможности ограничены и на этом фоне хвалебные оды действительности просто настоящий мазохизм,
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7334
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 27.02.20 - 20:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Юра уже 21 пост за 27 февраля
Напечатал.
Писатель.
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§ abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3257
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 27.02.20 - 20:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Макс ну признай уже что уехал из Казахстана "не хорошо" и обида гложит,теперь вот и изливаешь ее тут путем подколов,хихиколок и троллинга)
Вприницпе как и земляк,Гога и дракон) серый сначала не так категоричен был а потом видно что-то в жизни произошло и чувака повернуло)

[Исправлено: abaika95, 27.02.2020 - 20:41]
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§ drakon
Флуд и оффтопик (часть 4)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18654
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 27.02.20 - 20:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
уехал из Казахстана "не хорошо"

Нехорошо, это как?... :lol: :oops:
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§ abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3257
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 27.02.20 - 20:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Нехорошо, это как?/


Незнаю,думаю у каждого по своему)

Кого-то на работе достали и он теперь проецируют свою обиду на всю остальную страну

Кого-то сосед побил может

Кто-то общей язык не находил с начальником

Кому-то в очереди нахамили в последний день

Кто-то просто не любит автохтонов всеми фибрами души)

Ну а кого-то перед уездом аким покусал за мягкое место что до сих пор сидеть больно)
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5393
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 27.02.20 - 21:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Макс ну признай уже что уехал из Казахстана "не хорошо" и обида гложит,теперь вот и изливаешь ее тут путем подколов,хихиколок и троллинга)

Признаю. Дальше что?))
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Ответить Новый топик
Страница 584 из 585«1...582583584585»
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