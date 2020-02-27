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§ NG.kz
Встречный вопрос: «А оно нам надо?»
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 38149
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 27.02.20 - 02:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Народ и власть - плохо, когда этот вопрос между ними существует только в риторической форме. Его с большой долей уверенности могли бы задать друг другу две многочисленные армии, зачастую стоящие по разную сторону баррикад. С одной стороны - это жители города, с другой - разного рода городские чиновники и депутаты. Но смысл, заложенный в этом вопросе, у каждого из них совершенно разный.
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* drakon
Встречный вопрос: «А оно нам надо?»
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18651
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 27.02.20 - 17:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
.Ну не для нашего менталитета такие остановки,не выросли ещё.

Тогда правильно. Ваще остановки не строить.Зря деньги тратить... :lol: :-o
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§ Тот самый
Встречный вопрос: «А оно нам надо?»
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 530
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 27.02.20 - 17:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
Есть ли в стране орган, который анализирует эффективность траты бюджета и принимает меры по результатам анализа?


Ну, вообще есть же Департамент добропорядочности в Агентстве по противодействию коррупции. Это которые гордятся своими отпускными в 3 миллиона.

Цитата:
Vit:
простыми и практичными, вот такими:))

А где тут встроенный эко туалет-скворечник? А если серьёзно, то это не самый плохой вариант - можно остеклить фасад и дверь поставить и будет почти супер.

Цитата:
Добринцофф:
Не пойдет.

Цитата:
Добринцофф:
Вам сейчас сделай остановки крытые, начнутся претензии


Ну, тогда и оставить надо было старые железные пока не созреет общество для современных. Тоже были не фонтан, но все-таки потеплее тех, которые сейчас за миллион ставят.

Ими горожане тоже были бы недовольны, с претензиями, но зато они уже были (бесплатно). А так деньги потрачены без получения практической пользы, а до эстетики наверняка никому дела нет в -20.
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