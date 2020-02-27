Цитата: таноми52:

Есть ли в стране орган, который анализирует эффективность траты бюджета и принимает меры по результатам анализа?



Ну, вообще есть же Департамент добропорядочности в Агентстве по противодействию коррупции. Это которые гордятся своими отпускными в 3 миллиона.



Цитата: Vit:

простыми и практичными, вот такими:))

А где тут встроенный эко туалет-скворечник? А если серьёзно, то это не самый плохой вариант - можно остеклить фасад и дверь поставить и будет почти супер.



Цитата: Добринцофф:

Не пойдет.

Цитата: Добринцофф:

Вам сейчас сделай остановки крытые, начнутся претензии



Ну, тогда и оставить надо было старые железные пока не созреет общество для современных. Тоже были не фонтан, но все-таки потеплее тех, которые сейчас за миллион ставят.



Ими горожане тоже были бы недовольны, с претензиями, но зато они уже были (бесплатно). А так деньги потрачены без получения практической пользы, а до эстетики наверняка никому дела нет в -20.