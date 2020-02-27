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§ NG.kz
Встречный вопрос: «А оно нам надо?»
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 38147
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 27.02.20 - 02:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Народ и власть - плохо, когда этот вопрос между ними существует только в риторической форме. Его с большой долей уверенности могли бы задать друг другу две многочисленные армии, зачастую стоящие по разную сторону баррикад. С одной стороны - это жители города, с другой - разного рода городские чиновники и депутаты. Но смысл, заложенный в этом вопросе, у каждого из них совершенно разный.
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§ Гога
Re: Встречный вопрос: «А оно нам надо?»
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2279
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 27.02.20 - 14:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
иначе как объяснить

----Выстроенной системой власти под одного человека. И подотчетностью нижестоящего чиновника перед вышестоящим по всей вертикали власти , не перед народом и законом.
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§ Тот самый
Re: Встречный вопрос: «А оно нам надо?»
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 528
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 27.02.20 - 14:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Ничего властям в городе делать нельзя


Нерационально используют ресурсы. В городе проблем полно и, например, этот же переход можно было поставить вместо закрытого перехода на Абая возле ФМЛ (ТЭШЛ). Ок, захотели сделать безопасный переход на новую набережную - поставьте светофор с кнопкой, там не так много машин и пешеходов. Как минимум вполовину дешевле обойдется.

Зачем там надземный переход с лифтами? Забота о инвалидах? Не заметно её - пандусы на лестницах новой набережной имеют уклон минимум в 25% (1:4), при нормативном значении в 5% (1:20). Чиновника, который это принимал и проектировщиков, которые это сделали, надо бы посадить на коляски и заставить спуститься и подняться (запустить с горы в Тобол?).

Дороги можно было на эти деньги сделать. Жастар в прошлом году даже космитического ремонта не было, еще не весна, а она уже вся разбита, по Чкалова возле Березки водители уже форсируют переправу, гоня перед собой волну и где-то под водой ещё параллельно проваливаются в ямы.

Остановки автобусные для каких стран? Кто-то мыслями явно в тёплой Мексике или из джипа никогда не выходит. А надо бы отобрать служебный транспорт и обязать ездить на общественном, вот тогда наверное всё наладится.
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§ Гога
Re: Встречный вопрос: «А оно нам надо?»
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2279
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 27.02.20 - 14:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
что они не такие как мы?

----Не подскажете , кто сказал и кому ?-*Можно брать любого из вас и вести в тюрьму.*
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* Добринцофф
Re: Встречный вопрос: «А оно нам надо?»
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 7097
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 27.02.20 - 14:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Остановки автобусные для каких стран?

Источник: https://www.ng.kz/modules/newspaper/article.php?storyid=25911&start=15#comment_1

Будьте добры скиньте наконец фото , какой по вашему мнению должна быть идеальная остановка в Кустанае?
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* drakon
Встречный вопрос: «А оно нам надо?»
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18646
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 27.02.20 - 15:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
Можно брать любого из вас и вести в тюрьму.*

Это говорил Назарбаев Н.А.СВоим министрам... :lol: :oops:
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