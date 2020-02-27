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§ Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2279
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 27.02.20 - 13:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
даже посидеть

----Да вот собрался в апреле -думаю , зарядку брать или скамейкой воспользуюсь ?! :lol: :lol:
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§ abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3251
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 27.02.20 - 13:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/----Да вот собрался в апреле -думаю , зарядку брать или скамейкой воспользуюсь/


А что вы когда путешествуете везде только от скамеек подзарежаетесь?) И днём и ночью на ней сидите ждёте?)
Тогда не берите конечно зарядку,воздухом нашим апрельским подышите)
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§ Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2279
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 27.02.20 - 13:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
когда путешествуете

----Да уж давно не путешествовал . Тогда ещё не было таких чудо- скамеек :lol: :lol:
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* drakon
Флуд и оффтопик (часть 4)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18646
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 27.02.20 - 13:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
----Да уж давно не путешествовал .

Не забудь, сделать сэлфи, с надземного
пешеходного перехода... :lol: :oops:
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§ abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3251
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 27.02.20 - 14:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В слюнявой братии пополнение) и все как ни странно поуеховшие) парадокс)
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§ Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2279
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 27.02.20 - 14:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
---слюнявой братии пополнение
----Не дерзи !! Давно красным не был ??
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§ Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2279
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 27.02.20 - 14:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
надземного

----Который за 150 лямов?? Там что , из золота делали ??
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§ Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2279
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 27.02.20 - 14:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
неудачи казахских властей

-----Уже такие ???
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§ abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3251
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 27.02.20 - 14:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//--Не дерзи !! Давно красным не был ??//



Слушаю и повинуюсь мой сэр из Краснодара)
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* drakon
Флуд и оффтопик (часть 4)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18646
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 27.02.20 - 14:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
Который за 150 лямов?? Там что , из золота делали ??

На ул.Гашека, который за 10 лимонов.
Его для этого и построили... :lol: ;-)
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§ Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2279
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 27.02.20 - 14:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:

----Второй подобный объект, уже более чем за 150 млн, сейчас строится на бывшей улице Гагарина (пр. Назарбаева) в новом микрорайоне Юбилейный
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§ Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2279
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 27.02.20 - 14:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
мой сэр из Краснодара
----Ах , как же нравится тебе мой город , постоянно упоминая его .Кстати - это нарушение пункта 2.2.2
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§ Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2279
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 27.02.20 - 14:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
неудачи казахских властей

----Это опечатка или намеренно?? Или уже изменения какие не знаю??
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