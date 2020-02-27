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§ NG.kz
Городской сад, парк, Центральный сквер
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 38147
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 27.02.20 - 14:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
19-й век... юный город Кустанай расцветал все ярче, улицы становились разнообразнее, а купеческие усадьбы росли одна за другой.
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§ Козлов я
Re: Городской сад, парк, Центральный сквер
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 798
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 27.02.20 - 14:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
За вход в сад брали плату, «не всякий батрак» мог зайти. Запрещено было входить в сад солдатам и гражданам с собаками
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