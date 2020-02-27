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§ NG.kz
Без иллюзии «красивой жизни»
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 38144
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 27.02.20 - 08:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
12 февраля депутатская фракция мажилиса «Народные коммунисты» направила премьер-министру Аскару Мамину запрос с предложениями по изменению государственной политики в сфере оплаты труда и гарантирования стандартов жизни. Они считают, что размер заработной платы «все меньше привязан к трудовой отдаче и квалификации работника и все больше определяется косвенными факторами». Особенно ярко это отражается в показателе «среднемесячная номинальная заработная плата», которым правительство оценивает уровень жизни казахстанцев.
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§ arman_kst
Re: Без иллюзии «красивой жизни»
arman_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 414
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 27.02.20 - 08:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
180 000 тенге - где бы такую зп найти в Костанае? Плюс премии и строгая выплата в день в день.
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§ Butch
Re: Без иллюзии «красивой жизни»
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 552
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 27.02.20 - 08:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Трудовой кодекс должен быть подчинен требованиям обеспечения экономического роста, глубокой либерализации отношений, - заявляет Нурмухамбетов. - Для этого следует отказаться от ряда обременительных для бизнеса норм, например, от стандарта минимальной заработной платы, сократить оплачиваемый трудовой отпуск до 7 дней, исключить ряд категорий социальных отпусков, упростить механизм увольнения работников, отказаться от защиты прав отдельных категорий работников, выплат компенсаций и т. д.

Источник: https://www.ng.kz/modules/newspaper/article.php?
numberid=711&storyid=25912&1582770545

Вот это вообще правильная инициатива!
Даже и не подумал бы что такое коммунист предложить может
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§ Vit
Без иллюзии «красивой жизни»
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8978
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 27.02.20 - 08:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
arman_kst:

Открываю олх. Чёт и 120 000 не много. 60 - 100 000т, самое распространеная цифра.
Вот ещё нашел работа в Чехии на заводах 20 000 в день. Дерзайте, подымать статистику зп в казахстане. Пол страны если будет по вахтам гонять, то да, будет средняя 200 000.))

[Исправлено: Vit, 27.02.2020 - 07:47]
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§ сайлау курманов
Re: Без иллюзии «красивой жизни»
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3557
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 27.02.20 - 09:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Правдивая статистика у меня, половина населения получают до шестьдесят тысяч, это продавцы, дворники, мелкие чиновники, простые работяги, четверть народа получают около стопятьдесят тысяч, специалисты разные, жироватые пенсионеры, предприниматели. Ещё четверть это дети и студенты. Олигархов и Акимов не будем брать в счёт. Счетоводы свои ответы начинают именно с богатых чем и портят статистику.
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§ maxsaf
Без иллюзии «красивой жизни»
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5379
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 27.02.20 - 10:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:

Каждый раз читаю ваши сообщения и никак не пойму - Абайка - алигарх? Он вроде всем доволен :lol:
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§ alex_60
Без иллюзии «красивой жизни»
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7329
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 27.02.20 - 10:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
на нуре сегодня пишут
//Модальная заработная плата – размер оплаты труда, наиболее часто встречающийся среди официально трудоустроенных казахстанцев.
В 2019 году самой распространенной зарплатой стал средний оклад в 58 034 тенге.///
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* ACROS
Re: Без иллюзии «красивой жизни»
ACROS


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 294
Регистрация: 16.11.19
Отправлено: 27.02.20 - 10:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата: //которые выросли на этой экономике, не понимают, как из нее вылезти//
Значит не работает программа "Болашак", если "чикагские мальчики" не научены макроэкономическому мышлению.

Цитата: //создает ложное представление о покупательской способности населения//
Конечно, и давно уже ложное: более половины страны ЗАКРЕДИТОВАННА и кредиты брали не на "эпохальные" вещи, а на повседневные нужды, потому что в реальности - ЗАРПЛАТА намного ниже , нежели в статотчётах.( нурлыотчётах)

Цитата: //Не только в экономическом, но и политическом смысле//
Верхи не могут управлять по новому, низы не хотят жить по старому.
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* ACROS
Re: Без иллюзии «красивой жизни»
ACROS


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 294
Регистрация: 16.11.19
Отправлено: 27.02.20 - 10:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Butch:
что такое коммунист предложить может


А он действительно коммунист ??
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* ACROS
Без иллюзии «красивой жизни»
ACROS


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 294
Регистрация: 16.11.19
Отправлено: 27.02.20 - 10:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf: Абайка - алигарх?

Почти по бр.Вайнерам: Манька - аблигация или облигация?
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