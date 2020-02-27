ACROS Re: Без иллюзии «красивой жизни» #7





(Полноправные пользователи) Сообщений: 294

Регистрация: 16.11.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 10:32 Цитата: //которые выросли на этой экономике, не понимают, как из нее вылезти//

Значит не работает программа "Болашак", если "чикагские мальчики" не научены макроэкономическому мышлению.



Цитата: //создает ложное представление о покупательской способности населения//

Конечно, и давно уже ложное: более половины страны ЗАКРЕДИТОВАННА и кредиты брали не на "эпохальные" вещи, а на повседневные нужды, потому что в реальности - ЗАРПЛАТА намного ниже , нежели в статотчётах.( нурлыотчётах)



Цитата: //Не только в экономическом, но и политическом смысле//

Верхи не могут управлять по новому, низы не хотят жить по старому.