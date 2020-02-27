12 февраля депутатская фракция мажилиса «Народные коммунисты» направила премьер-министру Аскару Мамину запрос с предложениями по изменению государственной политики в сфере оплаты труда и гарантирования стандартов жизни. Они считают, что размер заработной платы «все меньше привязан к трудовой отдаче и квалификации работника и все больше определяется косвенными факторами». Особенно ярко это отражается в показателе «среднемесячная номинальная заработная плата», которым правительство оценивает уровень жизни казахстанцев. Читать статью
Трудовой кодекс должен быть подчинен требованиям обеспечения экономического роста, глубокой либерализации отношений, - заявляет Нурмухамбетов. - Для этого следует отказаться от ряда обременительных для бизнеса норм, например, от стандарта минимальной заработной платы, сократить оплачиваемый трудовой отпуск до 7 дней, исключить ряд категорий социальных отпусков, упростить механизм увольнения работников, отказаться от защиты прав отдельных категорий работников, выплат компенсаций и т. д.
Открываю олх. Чёт и 120 000 не много. 60 - 100 000т, самое распространеная цифра. Вот ещё нашел работа в Чехии на заводах 20 000 в день. Дерзайте, подымать статистику зп в казахстане. Пол страны если будет по вахтам гонять, то да, будет средняя 200 000.))
Правдивая статистика у меня, половина населения получают до шестьдесят тысяч, это продавцы, дворники, мелкие чиновники, простые работяги, четверть народа получают около стопятьдесят тысяч, специалисты разные, жироватые пенсионеры, предприниматели. Ещё четверть это дети и студенты. Олигархов и Акимов не будем брать в счёт. Счетоводы свои ответы начинают именно с богатых чем и портят статистику.
на нуре сегодня пишут //Модальная заработная плата – размер оплаты труда, наиболее часто встречающийся среди официально трудоустроенных казахстанцев. В 2019 году самой распространенной зарплатой стал средний оклад в 58 034 тенге.///
Цитата: //которые выросли на этой экономике, не понимают, как из нее вылезти// Значит не работает программа "Болашак", если "чикагские мальчики" не научены макроэкономическому мышлению.
Цитата: //создает ложное представление о покупательской способности населения// Конечно, и давно уже ложное: более половины страны ЗАКРЕДИТОВАННА и кредиты брали не на "эпохальные" вещи, а на повседневные нужды, потому что в реальности - ЗАРПЛАТА намного ниже , нежели в статотчётах.( нурлыотчётах)
Цитата: //Не только в экономическом, но и политическом смысле// Верхи не могут управлять по новому, низы не хотят жить по старому.
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