ACROS Флуд и оффтопик (часть 4) #8718





(Полноправные пользователи) Сообщений: 294

Регистрация: 16.11.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 09:54 Бекшин - главный санитар страны, выступил с обращением к гражданам Казахстана об отмене своих визитов в страны где выявлены люди заражённые коронавирусом и сделал акцент, что при возврате авиабилетов будет возвращена полная стоимость и без штрафных санкции. Вчера прочитал интервью одного парня который отменил свою поездку в Штаты и при возврате авиабилета, никакую полную стоимость ему никто не собирается возвращать. Ромадовская ( лига защиты потребителей)прокоментировав эту ситуацию, заявила: что Бекшин - это никто, он не закон. Я это привожу к тому что: очевидно владельцы армянских авто, тоже нашли ранее сделанные заявления чиновников разных ведомств, сделанных об одной и тоже проблеме с разной тональностью, но с позиции своих министерств или лично своих мнении и теперь "армяне" педалируют эти заявления в свою пользу. Левая рука не ведает что творит правая или надо что бы вместе с Бекшином выступил представитель профильного министерства которое обладает полномочиями при решении таких вопросов.