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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5379
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 26.02.20 - 22:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Butch:

Про мешки - вообще обидно :lol:
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7329
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 27.02.20 - 09:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Butch:
врожденная девиация в структурах головного мозга. Потому-что я помню ещё в школе этим учителей доставал, а в дет.саду вообще какой-то чушью занимались.


понятненько.
значит японский язык знали уже в детском саду.
спецгруппа с девиацией что-ли была?
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* ACROS
Флуд и оффтопик (часть 4)
ACROS


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 294
Регистрация: 16.11.19
Отправлено: 27.02.20 - 09:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Бекшин - главный санитар страны, выступил с обращением к гражданам Казахстана об отмене своих визитов в страны где выявлены люди заражённые коронавирусом и сделал акцент, что при возврате авиабилетов будет возвращена полная стоимость и без штрафных санкции. Вчера прочитал интервью одного парня который отменил свою поездку в Штаты и при возврате авиабилета, никакую полную стоимость ему никто не собирается возвращать. Ромадовская ( лига защиты потребителей)прокоментировав эту ситуацию, заявила: что Бекшин - это никто, он не закон. Я это привожу к тому что: очевидно владельцы армянских авто, тоже нашли ранее сделанные заявления чиновников разных ведомств, сделанных об одной и тоже проблеме с разной тональностью, но с позиции своих министерств или лично своих мнении и теперь "армяне" педалируют эти заявления в свою пользу. Левая рука не ведает что творит правая или надо что бы вместе с Бекшином выступил представитель профильного министерства которое обладает полномочиями при решении таких вопросов.
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7329
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 27.02.20 - 10:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
вообще обидно


завидно, хотел сказать.
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7329
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 27.02.20 - 10:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:
Ромадовская ( лига защиты потребителе


Романовская.
популистка еще та.
она закон.
вчера блогеров запретила.
к примеру.
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§ Butch
Флуд и оффтопик (часть 4)
Butch


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Сообщений: 552
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 27.02.20 - 10:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
спецгруппа с девиацией что-ли была?

Ну вот вы же сейчас прямо глупость спросили :lol: Даже наверное с саркастическим оттенком. Откуда в, не побоюсь этого слова, ...Рудном, при СССР, можно было набрать целую группу "японоязычных"? :lol:
Нет, группа была обычная, как и во всех последующих образовательных учреждениях. Я ж не опасный. В разговор не навязываюсь, особенно с не владеющими "японским", только разве чтобы поржать над кем-нибудь. В "веру" свою тоже никого упорно не совращаю. Потому что она напрямую противоречит физическим законам - минимальной энергии тела, и максимальной энтропии. Но опять же, Вам, боюсь это снова ни о чём не скажет. Снова, скажете, "японизмы", полезли. :lol:
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