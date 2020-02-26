Кушмурунец23 Как будут отмечать Масленицу в Костанае #1





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Регистрация: 18.05.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 19:51 Молодцы!Не все русские выехали, такие светлые праздники всегда были украшением! Это в 70-ые ст.Кушмурун

Заключительный в сезоне хоккейный матч между сборной учителей и сборной учеников сш№ 200 ст.Кушмурун

Играл и директор школы и будущая директор школы женщина Лина Августовна Фаст. Еще три женщины учительницы входили в сборную



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[Исправлено: Кушмурунец23, 26.02.2020 - 20:30]