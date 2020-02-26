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§ NG.kz
Как будут отмечать Масленицу в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 38139
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 26.02.20 - 19:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Гулянья «Масленица идет, блин да мед несет» пройдут 1 марта в Сити-центре. Костанайцев и гостей города будут развлекать скоморохи и коробейники, можно будет принять участие в танцевальных интерактивах, молодецких забавах и состязаниях.
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§ Кушмурунец23
Как будут отмечать Масленицу в Костанае
Кушмурунец23


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 372
Регистрация: 18.05.12
Отправлено: 26.02.20 - 19:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Молодцы!Не все русские выехали, такие светлые праздники всегда были украшением! Это в 70-ые ст.Кушмурун
Заключительный в сезоне хоккейный матч между сборной учителей и сборной учеников сш№ 200 ст.Кушмурун
Играл и директор школы и будущая директор школы женщина Лина Августовна Фаст. Еще три женщины учительницы входили в сборную

А здесь когда возобновили в 2017 году: Ютубе

[Исправлено: Кушмурунец23, 26.02.2020 - 20:30]
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