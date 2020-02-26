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Страница 581 из 581«1...579580581
§ elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4469
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 26.02.20 - 00:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И это были объекты государственного, если не стратегического значения.
А сегодня, вчера буквально было статья про финансирование бизнеса.
А в прошлом году была статья про кафе Забава.
https://www.ng.kz/modules/newspaper/article.php?numberid=701&storyid=25758
Где были все эти органы власти, выдавая все необходимые разрешения?
Я сам купил дачный участок. Так при покупке, все ведомства должны были дать добро.
То же ведомство градостроения или землевладения, должны были это согласовать между собой.
И никаких претензий иметь не могут теперь. Разве что форс мажор, но тогда компенсация. 8-)
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§ Butch
Флуд и оффтопик (часть 4)
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 549
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 26.02.20 - 08:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Давайте не будем хаять государство заранее) или это уже такой синдром если не обкритиковал то аж спать не могу) не спорю верится с трудом,но у нас пока тишина.....надеюсь она продлиться по дольше....

Пожалуйста, пожалуйста! Можете не хаять, можете даже дифирамбы и хвалебные оды петь. :lol:
Это всё-равно не посеет зерна сомнения в моё восприятие. Не знаю, быть может в силу Вашей личной шкалы ценностей, Вы склонны надеяться что ли. Но, к сожалению, я не верю в разум в этой стране. И не только, даже скорее не столько, в сфере государственного управления, сколько в обществе в целом.
И соответственно "нашу тишину" можно, с радостной надеждой в глазах, связывать с профессиональными качествами управленческого аппарата.
Ну а можно просто и незатейливо прикинуть, что человеко-обмен между нашими странами очень небольшой, и нам просто пока везёт. И это последнее вообще никак не связано даже с самим существованием управленческого аппарата. ;-)
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§ Butch
Флуд и оффтопик (часть 4)
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 549
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 26.02.20 - 08:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
И это были объекты государственного, если не стратегического значения.

Давайте уже перестанем жить прошлым. Нет той страны. А стало быть и значение объектов как минимум утрачено. Для нового государственного образования на этой территории, указанные объекты представляют, или представляли, собой непосильную и ненужную обузу. Ведь была же уже дискуссия по поводу того, что КазССР была дотационным регионом. И соответственно объекты, а уж тем более стратегического назначения, и их содержание финансировались из средств всесоюзного бюджета. За какие же деньги их было обслуживать, консервировать, охранять после распада СССР?
Да, у нас делается просто неимоверное количество глупостей, но, блин, линия в 500кВ да ещё и постоянного тока :lol: Вы серьёзно? нафиг он вообще нужна?
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§ ACROS
Флуд и оффтопик (часть 4)
ACROS


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 289
Регистрация: 16.11.19
Отправлено: 26.02.20 - 09:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Butch:
Вы в Казахстане живёте?


Тут живу. Куда я от Родины. Поэтому и переживаю, мы же сопредельное государство с Китаем - челноки, туристы, нефтяники, строители, бизнесмены, транзитный транспорт. Учитывая "печальную" славу и легендарную "неподкупность" работников Хоргоса, которым "за державу не обидно".
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§ abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3240
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 26.02.20 - 11:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Можете не хаять, можете даже дифирамбы и хвалебные оды петь./


Если есть за что почему не похвалить?) Или у вас принцип "не в коем разе только критика" где на таких критиков учат подскажите?)


Цитата-/Но, к сожалению, я не верю в разум в этой стране.//


В этой или в своей?) Это очень важно,знаете ли не очень люблю когда страну где выросли твои предки и ты всю жизнь прожил называешь "эта страна" это сразу указывает на нехорошую систему ценностей индивидуума сказавшего эту фразу)



Цитата -/не только, даже скорее не столько, в сфере государственного управления, сколько в обществе в целом./


А вы не часть этого общества?) Или вы считаете себе отстранённым наблюдателем за плебсом?)



Цитата-/Ну а можно просто и незатейливо прикинуть, что человеко-обмен между нашими странами очень небольшой, и нам просто пока везёт/


А может и нет?) Можно считать что и государство сработало неплохо?) Можно же?) Или язык неповернеться сказать что да мол есть некоторые подвижки положительные)

Пессимизм головного мозга очень нехорошая болезнь)
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§ Butch
Флуд и оффтопик (часть 4)
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 549
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 26.02.20 - 12:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Если есть за что почему не похвалить?

Когда найду за что, обязательно это сделаю. Но я не привык ни хвалить ни получать похвалу за просто сделанное нормально, адекватно и ответственно дело. То есть да, если человек превозмог хотя бы среднестатистические способности, это достойно похвалы. Но если он просто выполнил работу, которую должен был выполнить, чего его хвалить? Он за это деньги получает и пусть будет этим счастлив.
Цитата:
abaika95:
где на таких критиков учат подскажите?

Блин, ну точно не на курсах "как-бы-врачей" - психологов :lol: А вообще не знаю где именно "учат", это скорее какая-то врожденная девиация в структурах головного мозга. Потому-что я помню ещё в школе этим учителей доставал, а в дет.саду вообще какой-то чушью занимались.
;-)
Цитата:
abaika95:
В этой или в своей?

А без уточнений Вам ещё не понятно как я отношусь к понятию "патриотизма"??? Блин, я столько раз по этому поводу высказывался :lol: Это такая же религия, как и традиционные - слабо-обоснованный набор постулатов, призванный заменить собой критическое мышление. Понимаете, у меня не развито отношение к людям на уровне "родственник-не родственник", "предок или не очень". У меня нет потребности примазываться к чьим-то там "достижениям", сделанным задолго до моего появления. Меня заботит только то, что сделал я сам, лично, сейчас.
Так шо, мне вообще не интересно шо Вы там не любите. И система ценностей, которая мнится Вам "хорошей" крайне не продуктивна, особенно в условиях глобального мира, хотя и, безусловно, тешит самолюбие ;-)
Цитата:
abaika95:
А вы не часть этого общества?

Конечно часть! Поэтому и не верю 8-) :lol:
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§ Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2262
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 26.02.20 - 15:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:

----Ваш сват Мак держит?)---УЖ вам бы не мешало знать родственно - причинные связи своего хозяина --вы же там вроде кассиром ?? :lol: :lol: :lol:
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§ abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3240
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 26.02.20 - 19:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Ваш сват Мак держит?)---УЖ вам бы не мешало знать родственно - причинные связи своего хозяина --вы же там вроде кассиром ??/



А вы что на работе первым делом интересуетесь кто кому сват,брат и кто с кем спит??)) Мне вся эта инфа до одного места))
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§ abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3240
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 26.02.20 - 19:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Блин, ну точно не на курсах "как-бы-врачей" - психологов/



Да там таким глупостям не учат)



Цитата-/Потому-что я помню ещё в школе этим учителей доставал, а в дет.саду вообще какой-то чушью занимались./

Аа ну все понятно,все проблемы из детства) как у Сталкера с его давней историей как он обматерил председателя КСК)




Цитата-/Это такая же религия, как и традиционные - слабо-обоснованный набор постулатов, призванный заменить собой критическое мышление/



Дааа рассказать дедам что они воевали за родину потомучто у них критическое мышление было туговатое) и что надо перед атакой поразмыслить а надо ли оно мне? Или это все замена религиозного чувства привитого мне партией,ай пойду-ка я домой парни



Цитата-/И система ценностей, которая мнится Вам "хорошей" крайне не продуктивна, особенно в условиях глобального мира, хотя и, безусловно, тешит самолюбие/



Коммунист сдавайся, у нас есть билье и мыло,вся твоя система ценностей не продуктивна,глобальный мир всеровно победит
Зиг.....
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§ Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2262
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 26.02.20 - 19:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Мне вся эта инфа до одного места))

----Не верю ни одному слову.
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§ abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3240
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 26.02.20 - 20:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Не верю ни одному слову./



Фома-неверующий)
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§ Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2262
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 26.02.20 - 20:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:

-----Ваш сват Мак держит?) ---- И можно подумать , что не поняли , про какого свата пишется в данном контексте :-) :-)
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§ Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2262
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 26.02.20 - 20:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:

----Фома Аквинский?? Не-а , это не ко меня :lol: :lol:

[Исправлено: Гога, 26.02.2020 - 17:08]
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§ elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4469
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 26.02.20 - 20:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Butch:
Давайте уже перестанем жить прошлым. Нет той страны.

Да я и не об этом. А о том, что позволили приватизировать и растащить. Кто позволил, кому позволили, где деньги Зин?
Не нужны объекты, так продайте, деньги в бюджет. А если продаёшь, то с выкуп с целевым использованием должен быть. :-)
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§ Butch
Флуд и оффтопик (часть 4)
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 549
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 26.02.20 - 21:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Коммунист сдавайся, у нас есть билье и мыло,вся твоя система ценностей не продуктивна,глобальный мир все-равно победит

Ну так!? Он и победил! Прямым столкновением, мытьём, катанием - он победил. И Вы можете сколь угодно говорить о дедах и прочих родственниках, о более голубом небе и более зелёной траве, но на острие этого победившего штыка находится страна эмигрантов. И Вы, конечно, можете и дальше с пеной у рта рассказывать о "родине". Но это здесь есть сеть "эмигрантских" МакДонльдсов, а не там сеть "патриотичных" Бесбармачных. И это здесь есть спрос на слегка "поношенные" "эмигрантские" автомобили, а не там на наши, "патриотичные". И это здесь есть спрос на "эмигрантские" айфоны, а не там на наши "патриотичные" мешки для цемента.
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