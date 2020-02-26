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§ NG.kz
Свет будут отключать должникам после одного сообщения
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 38139
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 26.02.20 - 19:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В стране изменились "Правила пользования электрической энергией", закон вступил в силу 24 февраля. Теперь свет должникам будут отключать после письменного уведомления или электронного сообщения.
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§ сайлау курманов
Re: Свет будут отключать должникам после одного сообщения
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3556
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 26.02.20 - 19:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
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