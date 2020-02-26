ACROS Re: Депутат высказалась о "нуррейтингах" #1





(Полноправные пользователи) Сообщений: 289

Регистрация: 16.11.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 18:42 Цитата: //напишем дорожную карту//



Надо сперва( по Нигматулину) - обьявить и провести тендер на создание КОНЦЕПЦИИ решения проблем аборта,суицида, ранней беременности и тубуркулёза среди казахстанской молодёжи; разработка самой КОНЦЕНЦИИ; обьявить и провести тендер на создание ДОРОЖНОЙ карты по реализации КОНЦЕПЦИИ; разработка самой ДОРОЖНОЙ карты; подача заявки в бюджетный комитет на выделении денег на реализацию ДОРОЖНОЙ карты КОНЦЕПЦИИ. Кроме последнего пункта всё будут делать молодые ребята поднаторевшие в гос. тендерах и закупках, но не имеющих практического и жизненного опыта, за очень БОЛЬШИЕ деньги. После всего этого: министр на встрече с Президентом при свете рамп и фотовидеокамер КРАСОЧНО и бодро продемонстрирует слайды, диаграммы, результаты соц.исследовании якобы проведённых в несколько депрессивных аулах, с комсомольским задором выступит перед телекамерой о проведённой ОГРОМНОЙ работе по написанию этой самой КОНЦЕПЦИИ и ДОРОЖНОЙ карты к ней. И ВСЁ - финита ля комедия.



Цитата://Но давайте не оправдываться. Есть проблемы - надо решать//



Депутат просто постеснялась иначе назвать все их телодвижения, проявила так сказать политкорректность к своим собратьям по бывшему цеху, а надо называть так, как всё это назвал внештатный помощник второго Президента О.Кудайбергенов: ИМИТАЦИЯ деятельности.