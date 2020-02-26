alex_60 По каким ценам будут продавать продукты на очередной ярмарке в Костанае? #5





(Полноправные пользователи) Сообщений: 7322

Регистрация: 24.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 18:31 Цитата: drakon:

Но как может мясо храниться в стабфонде?..

Ничего там не хранится.

Заключаются договора с поставщиками определённой продукции заранее,

перечисляются им заранее деньги.

Фирмы их используют, но в определённые моменты должны поставить продукцию.

По согласованным заранее ценам.