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§ NG.kz
Bek Air выписывала поддельные сертификаты пилотам
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 38137
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 26.02.20 - 17:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Авиационная администрация Казахстана завершила внеплановую проверку соблюдения требований безопасности полетов и авиационной безопасности в деятельности компании Bek Air. Проверкой охвачены вопросы организации летной эксплуатации, летной годности, процедуры противообледенительной обработки, соответствия стандартам системы управления безопасностью полетов, а также соблюдения норм авиационной безопасности.
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§ Гриня
Re: Bek Air выписывала поддельные сертификаты пилотам
Гриня


(Пользователи)
Сообщений: 673
Регистрация: 11.04.12
Отправлено: 26.02.20 - 17:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
То-есть,со всеми этими нарушениями, авиакомпания может поработать еще 6 месяцев?не имея квалифицированных пилотов и инженеров по ремонту?Устанавливая запчасти с ближайшего базара или магазина радиодетали?
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* ACROS
Re: Bek Air выписывала поддельные сертификаты пилотам
ACROS


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 289
Регистрация: 16.11.19
Отправлено: 26.02.20 - 19:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Все эти вышеперечисленные нарушения вкупе с необработкай "незамерзайкой" всего корпуса воздушного судна и были, наверное, причиной аварии в алмаатинском аэропорту, но не котедж построенный в природоохранной зоне аэропорта.
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