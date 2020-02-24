pandit Re: "Только 1% из Костаная" - Уволить заместителя... #8





(Полноправные пользователи) Сообщений: 372

Регистрация: 04.09.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 16:46 На завтра в акимате Октябрьского с/о назначена встреча с предпринимателями по поводу этой программы, оперативно власти работают. Сегодня был в этом управлении, попросил консультации. Внимательно выслушали, очень грамотные специалисты работают. Пояснили суть программы, я все понял, большое им спасибо. Придя домой спокойно покурил эту информацию.

В сухом остатке - по этой программе могу кредитоваться из запрашиваемых 30 млн тнг только на 2,5 млн (приобретение нового оборудования для сыроварни, сам девайс, формы, лиры, книжка, стол. Плюсом по целевому назначению можно еще холодильный шкаф взять для созревания сыра). Все остальное увы. Здание фермы, комплект техники для сенокошения - мимо целевого. Суть в насыщении местного рынка местной продукцией.

При этом: ставка6%, безупречный бизнес план нужен, и с ним в любой из 9 банков. Залог до 50%, 50% фонд Даму может гарантировать. Очень похожие условия на программу "Енбек", с той лишь разницей, что если банк по этой программе отказывает то надо обращаться в это управление и они будут детально разбираться почему.

Если честно, ничего особенного или нового не увидел в условиях. Опять БВУ, которым под эту программу выделяют баснословные суммы, и опять километр движений по оформлению, огромное количество времени тратится, и результат неизвестен. Вот и все, чем хотел поделиться. То же самое все, сильно обрезанное по целевому, условия практически те же самые. И смысл тогда какой. Зачем в этой схеме банки убей не пойму.