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≡ "Только 1% из Костаная" - Уволить заместителя акима города из-за программы кредитования "экономики простых вещей" пообещал аким Костанайской области		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
"Только 1% из Костаная" - Уволить заместителя акима города из-за программы кредитования "экономики простых вещей" пообещал аким Костанайской области
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 38137
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 24.02.20 - 16:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Программу в свое время инициировал Елбасы для устойчивого развития местных товаропроизводителей и максимального насыщения внутреннего рынка отечественными товарами.
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§ сайлау курманов
Re: "Только 1% из Костаная" - Уволить заместителя...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3554
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 24.02.20 - 16:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Поругает для приличия и в другое место пропихают или в резерве просидят, однозначно в шахтеры или плотники не пойдут, чьей-то протеже
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§ pandit
Re: "Только 1% из Костаная" - Уволить заместителя...
pandit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 372
Регистрация: 04.09.12
Отправлено: 24.02.20 - 18:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Занимаемся молоком и кисломолочной продукцией, ищем 30 млн тнг для развития, первый раз слышим об этой программе. Костанайский район.
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* Гога
Re: "Только 1% из Костаная" - Уволить заместителя...
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2259
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 24.02.20 - 22:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вон человеку помогите- Код:
- Четыре года я обивал пороги, чтобы открыть свой бизнес, - сказал Балгабай ШАМЕНОВ. 

Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=37759
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§ maxsaf
"Только 1% из Костаная" - Уволить заместителя акима города из-за программы кредитования "экономики простых вещей" пообещал аким Костанайской области
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5376
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 24.02.20 - 22:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
Вон человеку помогите

Надо бы с бизнес-планом ознакомиться, может там идея бизнеса безнадежная))
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§ pandit
Re: "Только 1% из Костаная" - Уволить заместителя...
pandit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 372
Регистрация: 04.09.12
Отправлено: 24.02.20 - 22:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Так вот же о нем, 2016 год https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=22190
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* Гога
Re: "Только 1% из Костаная" - Уволить заместителя...
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2259
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 24.02.20 - 23:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:

Быстрее всего да , раз за 4 года не смог ИП открыть .
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§ elektron
"Только 1% из Костаная" - Уволить заместителя акима города из-за программы кредитования "экономики простых вещей" пообещал аким Костанайской области
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4468
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 24.02.20 - 23:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
Поругает для приличия

Ну да как и с кафе "Забава" в прошлом году. Вот и развивай после этого бизнес.
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§ pandit
Re: "Только 1% из Костаная" - Уволить заместителя...
pandit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 372
Регистрация: 04.09.12
Отправлено: 26.02.20 - 16:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На завтра в акимате Октябрьского с/о назначена встреча с предпринимателями по поводу этой программы, оперативно власти работают. Сегодня был в этом управлении, попросил консультации. Внимательно выслушали, очень грамотные специалисты работают. Пояснили суть программы, я все понял, большое им спасибо. Придя домой спокойно покурил эту информацию.
В сухом остатке - по этой программе могу кредитоваться из запрашиваемых 30 млн тнг только на 2,5 млн (приобретение нового оборудования для сыроварни, сам девайс, формы, лиры, книжка, стол. Плюсом по целевому назначению можно еще холодильный шкаф взять для созревания сыра). Все остальное увы. Здание фермы, комплект техники для сенокошения - мимо целевого. Суть в насыщении местного рынка местной продукцией.
При этом: ставка6%, безупречный бизнес план нужен, и с ним в любой из 9 банков. Залог до 50%, 50% фонд Даму может гарантировать. Очень похожие условия на программу "Енбек", с той лишь разницей, что если банк по этой программе отказывает то надо обращаться в это управление и они будут детально разбираться почему.
Если честно, ничего особенного или нового не увидел в условиях. Опять БВУ, которым под эту программу выделяют баснословные суммы, и опять километр движений по оформлению, огромное количество времени тратится, и результат неизвестен. Вот и все, чем хотел поделиться. То же самое все, сильно обрезанное по целевому, условия практически те же самые. И смысл тогда какой. Зачем в этой схеме банки убей не пойму.
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