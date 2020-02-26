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≡ "Если откажутся, выйдем на акцию" - как планируют решить проблему автовладельцев с иностранными номерами?		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
"Если откажутся, выйдем на акцию" - как планируют решить проблему автовладельцев с иностранными номерами?
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 38134
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 26.02.20 - 12:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Предложения инициативной группы владельцев автомобилей с армянскими, киргизскими, российскими и белорусскими госномерами должны передать президенту РК Касым-Жомарту Токаеву сегодня, 26 февраля.
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§ Victor Yang
"Если откажутся, выйдем на акцию" - как планируют решить проблему автовладельцев с иностранными номерами?
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12490
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 26.02.20 - 15:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Lex:
какие меры к ответственным лицам были применены, которые официальное интервью давали?

Можно ссылку на интервью? Хочу послушать дословно - говорили ли они что с этого момента и навсегда можно ввозить иностранные автомобили.
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§ Butch
Re: "Если откажутся, выйдем на акцию" - как планируют...
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 548
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 26.02.20 - 15:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
ЧИво??? Автомобиль у социально-уязвимой категории граждан? Это или очень глупые граждане или далеко не уязвимые.

Ну вот так! Что поделать?! Не считается у нас зазорным записаться в социально-уязвимые, даже если ты здоровый мужик в цвете лет за рулём, как нас тут убеждают, "хорошего" автомобиля.
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§ Lex
"Если откажутся, выйдем на акцию" - как планируют решить проблему автовладельцев с иностранными номерами?
Lex


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 431
Регистрация: 22.06.15
Отправлено: 26.02.20 - 15:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
https://www.youtube.com/watch?v=aiu_qSFrxSo&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=4R3GZn3xQKY&t=3s
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§ KstKZ
"Если откажутся, выйдем на акцию" - как планируют решить проблему автовладельцев с иностранными номерами?
KstKZ


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 89
Регистрация: 30.01.20
Отправлено: 26.02.20 - 15:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
мы требуем полностью исключить утиль сбор для всех автомобилей в стране


А были такие требования, и тут обсуждались, но корифеи тут сказали, нефик, мы платили и вы платите, или тогда мне возвращайте... мы ж спать не будем, если кто то его не уплатит..

Цитата:
Поедатель: Я же приобрёл своё авто без скидок.



Цитата:
Поедатель:
По рассказу товарища, он поехал в Армению, прописался там, купил авто и уехал в РК. Обманул всех и не заплатил никакие налоги ни тут, ни там


А тех кого я знаю, уплатили В АМ все налоги, прошли ТО... или вы 170тыс равняете по своему знакомому, который выдуманный скорее всего...

Цитата:
Тот самый:
Но растаможку-то тогда в 17% будьте добры оплатить

Многие готовы, там разница должна оплачиваться в 7%, 10% оплачено было в АМ и РК должны 7%, но увы, она идет только в комплекте с 2,6 млн. за первичку и утиль

[Исправлено: KstKZ, 26.02.2020 - 15:54]
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§ ACROS
Re: "Если откажутся, выйдем на акцию" - как планируют...
ACROS


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 287
Регистрация: 16.11.19
Отправлено: 26.02.20 - 16:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата://не смог прийти на встречу//...//тоже не принесли результата//

Подозреваю: не придёт никогда, и с помощниками результат не будет. Патамушта тоже спят с утра до вечера. Или пистон вставили за самовольное высказывание: что вся страна спит, а работает только один Мажилис.
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