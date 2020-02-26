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§ NG.kz
Какие ограничения по иностранной рабочей силе введут в Казахстане
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 38134
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 26.02.20 - 15:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Министр труда и социальной защиты населения Биржан Нурымбетов рассказал, какие ограничения для привлечения иностранной рабочей силы введут в Казахстане. По его словам, в основном экспаты прибывают в Казахстан из Китая, Турции, Узбекистана, Великобритании и Индии.
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§ Гога
Re: Какие ограничения по иностранной рабочей силе введут в...
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2258
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 26.02.20 - 15:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
, основной целью прибытия граждан из-за рубежа является осуществление трудовой деятельности

Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=37789
------Это что , уже миллионы иностранцев работают в Казахстане??
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