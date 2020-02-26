Цитата: Vit:

мы требуем полностью исключить утиль сбор для всех автомобилей в стране



А были такие требования, и тут обсуждались, но корифеи тут сказали, нефик, мы платили и вы платите, или тогда мне возвращайте... мы ж спать не будем, если кто то его не уплатит..



Цитата: Поедатель: Я же приобрёл своё авто без скидок.





Цитата: Поедатель:

По рассказу товарища, он поехал в Армению, прописался там, купил авто и уехал в РК. Обманул всех и не заплатил никакие налоги ни тут, ни там



А тех кого я знаю, уплатили В АМ все налоги, прошли ТО... или вы 170тыс равняете по своему знакомому, который выдуманный скорее всего...



Цитата: Тот самый:

Но растаможку-то тогда в 17% будьте добры оплатить

Многие готовы, там разница должна оплачиваться в 7%, 10% оплачено было в АМ и РК должны 7%, но увы, она идет только в комплекте с 2,6 млн. за первичку и утиль



[Исправлено: KstKZ, 26.02.2020 - 15:54]