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≡ "Если откажутся, выйдем на акцию" - как планируют решить проблему автовладельцев с иностранными номерами?		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
"Если откажутся, выйдем на акцию" - как планируют решить проблему автовладельцев с иностранными номерами?
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 38152
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 26.02.20 - 12:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Предложения инициативной группы владельцев автомобилей с армянскими, киргизскими, российскими и белорусскими госномерами должны передать президенту РК Касым-Жомарту Токаеву сегодня, 26 февраля.
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§ abaika95
Re: "Если откажутся, выйдем на акцию" - как планируют...
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3259
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 26.02.20 - 12:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/У владельцев автомобилей не будет права на отчуждение//



Хорошая поправка,но спорная,думаю некоторым из числа автовладельцев это может не понравиться,особенно тому дядьке из Алматы который 70 машин ввез)



Цитата-/как людей, пытающихся решить вопрос 170 000 семей,//


А выходят в итоге максимум человек 50 по всем городам) самые неспокойные за себя бы только говорили,остальные сидят и мирно ждут пока все решиться)



Цитата-/Стоимость первичной регистрации для всех автомобилей будет составлять 0,25 МРП (663 тенге)./


Если на данные условия не согласиться это будет вселенская наглость)
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* yudjin
Re: "Если откажутся, выйдем на акцию" - как планируют...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6428
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 26.02.20 - 13:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
а как людей, пытающихся решить вопрос 170 000 семей, в основном - из социально-уязвимых слоёв населения Казахстана

снова плач уязвимых. А я не имею машины никакой и не отношу себя к социально-уязвимому слою. И никогда не поверю даже в половину из этого количества в уязвимость, пАтАмушТа примеры знаю.
А если действительно семья с таким авто числится в соцзащие как социально-незащищенная, получающая пособия, то какие-то льготы для оформление государство может сделать. Но глядя на машины с армянскими номерами поверить в то, что водитель последний х...н без соли доедает, очень сложно. С российскими корытами конечно ситуация другая... тут скупали и студенты, и многодетные... из-за дешевизны.

Цитата:
у кого автомобиль здесь 2 года, оплатите налог за 2 года).
тогда и штрафы за нарушения пдд поднять надо.
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§ Матвей Запупыркин
"Если откажутся, выйдем на акцию" - как планируют решить проблему автовладельцев с иностранными номерами?
Матвей Запупыркин


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 195
Регистрация: 26.03.16
Отправлено: 26.02.20 - 13:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
;-) сегодня выходите :lol: :lol: я выходной, погода дрянь..хоть посмотрю на Вас.. 8-) как Вас примет административная полиция...составят протокол о несанкционированном ( ибо разрешение на такое , Акимат не даст...хотя можно было бы...где нибудь в лесу за 100 км от города, посмотрел бы я кто приедет ) митинге..и вся Ваша спесь пройдёт... ;-) во время акции...можете в знак протеста сжигать Ваш автохлам..опять же...тогда акция должна быть за городом :-P что бы нормальным людям это не мешало, спокойно жить и работать...

[Исправлено: Матвей Запупыркин, 26.02.2020 - 13:15]

[Исправлено: Матвей Запупыркин, 26.02.2020 - 13:23]
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§ Victor Yang
Re: "Если откажутся, выйдем на акцию" - как планируют...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12491
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 26.02.20 - 13:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Мы хотим, чтобы вы восприняли наших представителей не как одного или трех человек, а как людей, пытающихся решить вопрос 170 000 семей, в основном - из социально-уязвимых слоёв населения Казахстана,

Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=37795?1582701313


ЧИво??? Автомобиль у социально-уязвимой категории граждан? Это или очень глупые граждане или далеко не уязвимые.
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§ Сергей_я
"Если откажутся, выйдем на акцию" - как планируют решить проблему автовладельцев с иностранными номерами?
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2867
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 26.02.20 - 13:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А какие вообще варианты есть у этих водителей, если не пойдут на уступки? Все эти альфарды армянсские, а их наверно большинство - все праворульки, т.е. по идее их ВООБЩЕ никак нельзя ЗАКОННО поставить на наш учет.
Что делать с чепырками и прочиими приорами? Там же и ворованные и с залога и хрен знает какие еще с какой историей. И это одна сторона медали. Вторая - там же утильсбор дороже самого автомобиля.
Я в принципе против всех этих корыт со 174 регионом, но какие варианты то решения проблемы для них? Т.е. они то виноваты, но ведь власть тоже виновата, должны быть какие-то уступки, или отсрочка на год это и есть максимальные уступки со стороны власти??
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§ Мишаня
"Если откажутся, выйдем на акцию" - как планируют решить проблему автовладельцев с иностранными номерами?
Мишаня


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 797
Регистрация: 13.03.09
Отправлено: 26.02.20 - 13:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сергей_я:
Т.е. они то виноваты, но ведь власть тоже виновата,

Ну то есть, если живёшь в Казахстане, то уже виноват? Родился - виноват. Поехал на рынок за дешевой хавкой - виноват! А ввез авто из-за рубежа, так вообще враг, под расстрел? Логика, она конечно же такая... Логичная

[Исправлено: Мишаня, 26.02.2020 - 12:54]
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§ Мишаня
"Если откажутся, выйдем на акцию" - как планируют решить проблему автовладельцев с иностранными номерами?
Мишаня


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 797
Регистрация: 13.03.09
Отправлено: 26.02.20 - 13:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
ЧИво??? Автомобиль у социально-уязвимой категории граждан?

А поЧИму бы и нет!? Есть юридическое определение для этой группы? Твое место - стойло и не могли иметь авто, жилья и ходи в равнине? А то, что в этой группе может оказаться любой это не рассматривается?
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§ Vit
Re: "Если откажутся, выйдем на акцию" - как планируют...
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8980
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 26.02.20 - 14:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Неправильные требование. Надо было так:мы требуем полностью исключить утиль сбор для всех автомобилей в стране и тем кто оплатил вернуть деньги. Тогда к этим 170 000 ещё несколько лямов людей подтянулось. Ведь у нас в стране самые дорогие автомобиле по всему СНГ да че там СНГ по всему миру, дороже только у Билла Гейтса в гараже.
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§ Кушмурунец23
Re: "Если откажутся, выйдем на акцию" - как планируют...
Кушмурунец23


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 372
Регистрация: 18.05.12
Отправлено: 26.02.20 - 14:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
пытающихся решить вопрос 170 000 семей, в основном - из социально-уязвимых слоёв населения Казахстана, - зачитал обращение костанайский активист Талгат ДАНИЯРОВ.

Назарбаевы, Кулибаевы... их ведь в какой то степени тоже можно относить к социально-уязвимым.
Вон на прошлой неделе полицейские их даже защищали против некоторых граждан, что пытались против них выступать.
Ведь, дай этим гражданам власть, и кто знает как бы могло измениться социальное положение тех против кого они пытались выступать.
Социально-уязвимые, социально-защищенные... как далеко все они от простого народа.
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§ Поедатель
Re: "Если откажутся, выйдем на акцию" - как планируют...
Поедатель


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 44
Регистрация: 26.07.17
Отправлено: 26.02.20 - 14:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По рассказу товарища, он поехал в Армению, прописался там, купил авто и уехал в РК. Обманул всех и не заплатил никакие налоги ни тут, ни там. Катается и усмехается. Я же приобрёл своё авто без скидок. Где равные права? Давайте ко всем применять Закон одинаково. Дайте и другим воспользоваться льготным правом один раз. Если данная акция пройдёт и будет у государства отступная, то можно и дальше требовать снисхождений в других вопросах. Так глядишь и до однополых браков дойдём, тьфу-тьфу.
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§ Victor Yang
"Если откажутся, выйдем на акцию" - как планируют решить проблему автовладельцев с иностранными номерами?
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12491
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 26.02.20 - 14:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Мишаня:
А поЧИму бы и нет!?

Потому что автомобиль - это удобно, но далеко недёшево. Если нет денег - зачем покупать автомобиль? Общественный транспорт стоит значительно дешевле.
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§ Тот самый
"Если откажутся, выйдем на акцию" - как планируют решить проблему автовладельцев с иностранными номерами?
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 535
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 26.02.20 - 14:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
автомобилисты обещают «с 1 марта объявить бессрочную акцию мирного протеста в поддержку президента, с требованием отставки правительства в связи с утратой доверия народа».


Тепла ждали что ли? )) Уже требуют ввезённые до 1 марта узаконить, в прошлый раз до 1 января требовали.

Цитата:
- Спят там с утра до вечера, в конце концов пропускают вещи от которых страдают простые законопослушные граждане, - сказал Нигматулин.


Кажется, не того разбудили ))) Как раз-таки НЕзаконопослушные "страдают". Навезли машин с расчётом на то, что будут ездить и не платить налоги, штрафы, техосмотры. Теперь не хотят оплачивать даже растаможку. Ок, понятно (и может даже с вам согласны), что первичная регистрация и утильсбор - это меры поддержки местных "заводов". Но растаможку-то тогда в 17% будьте добры оплатить. Везёте ж сюда, а не в Армению и сюда ещё не платили.

[Исправлено: Тот самый, 26.02.2020 - 14:38]
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§ Lex
Re: "Если откажутся, выйдем на акцию" - как планируют...
Lex


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 433
Регистрация: 22.06.15
Отправлено: 26.02.20 - 15:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Так глядишь и до однополых браков дойдём, тьфу-тьфу.

Вспоминается песенка "всё смешалося во мне, любовь и параноя". Так и у тебя в голове dc` перемешалось "носки, зубная счетка, помидор". Причинно следственная связь от машины до однополого брака- ввершина интеллекта.
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§ Lex
Re: "Если откажутся, выйдем на акцию" - как планируют...
Lex


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 433
Регистрация: 22.06.15
Отправлено: 26.02.20 - 15:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Код:
Как раз-таки НЕзаконопослушные "страдают"

Ништяк. Ну-ка дружище расскажи-ка мне, какие меры к ответственным лицам были применены, которые официальное интервью давали? Какие меры были применены к министрам Юстиции, которые выдавали доверки, МВД, которые со штатом аналитиков только увидели 170~200К машин и сразу же началась ди@рея про безнаказанную езду, умышленные нарушения ПДД, при условии что штрафы приходят по страховке? Которые кстати до сих пор безпрепятственно въезжают через кордон по сей день, без вручения сопроводительных документов со стороны таможенных структур (подведомственная организация Мин. Фин.)
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