|Цитата:
автомобилисты обещают «с 1 марта объявить бессрочную акцию мирного протеста в поддержку президента, с требованием отставки правительства в связи с утратой доверия народа».
Тепла ждали что ли? )) Уже требуют ввезённые до 1 марта узаконить, в прошлый раз до 1 января требовали.
Цитата:
- Спят там с утра до вечера, в конце концов пропускают вещи от которых страдают простые законопослушные граждане, - сказал Нигматулин.
Кажется, не того разбудили ))) Как раз-таки НЕзаконопослушные "страдают". Навезли машин с расчётом на то, что будут ездить и не платить налоги, штрафы, техосмотры. Теперь не хотят оплачивать даже растаможку. Ок, понятно (и может даже с вам согласны), что первичная регистрация и утильсбор - это меры поддержки местных "заводов". Но растаможку-то тогда в 17% будьте добры оплатить. Везёте ж сюда, а не в Армению и сюда ещё не платили.
[Исправлено: Тот самый, 26.02.2020 - 14:38]