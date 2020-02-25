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§ NG.kz
Как очищают улицы Костаная от снега - пройти невозможно
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 38134
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 25.02.20 - 11:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Моя мама проживает в самом центре города - в доме Абая, 153. Она пенсионерка. Уже больше 2 недель из-за гололеда во дворе и далее по пути по пр Абая до Гоголя и в магазин Рахат не может выйти ни на прогулку , ни в аптеку, ни в магазин.
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§ olegggon
Re: Как очищают улицы Костаная от снега - пройти невозможно
olegggon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1062
Регистрация: 01.07.11
Отправлено: 25.02.20 - 11:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как будто без обращений не видно где нужно убирать. Практически все дороги сузились на одну полосу. И даже когда тепло, особо не очищают. Наверное деньги кончились или заканчиваются.
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* yudjin
Re: Как очищают улицы Костаная от снега - пройти невозможно
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6428
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 25.02.20 - 11:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вы же видите, что конный пешего не разумиет. Все делается только чтобы свой зад можно было возить на авто с комфортом и быстро. Как идут пешеходы всех возрастов по обледеневшим улицам им невдомёк... они в другой реальности живут.
Ждёмс комментарий нового начальника ЖКХ!
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§ Козлов я
Как очищают улицы Костаная от снега - пройти невозможно
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 797
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 25.02.20 - 11:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
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§ Тот самый
Re: Как очищают улицы Костаная от снега - пройти невозможно
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 527
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 26.02.20 - 15:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На таких загруженных тротуарах можно вообще плитку с подогревом сделать, как в Финляндии, тем более, если так очищают. Но не в этом столетии.
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