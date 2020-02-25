NG.kz Как очищают улицы Костаная от снега - пройти невозможно



Я робот

(Пользователи) Сообщений: 38134

Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 11:04 Моя мама проживает в самом центре города - в доме Абая, 153. Она пенсионерка. Уже больше 2 недель из-за гололеда во дворе и далее по пути по пр Абая до Гоголя и в магазин Рахат не может выйти ни на прогулку , ни в аптеку, ни в магазин.

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