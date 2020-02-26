Сергей_я "Если откажутся, выйдем на акцию" - как планируют решить проблему автовладельцев с иностранными номерами? #5





(Полноправные пользователи) Сообщений: 2864

Регистрация: 05.07.13 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 13:41 А какие вообще варианты есть у этих водителей, если не пойдут на уступки? Все эти альфарды армянсские, а их наверно большинство - все праворульки, т.е. по идее их ВООБЩЕ никак нельзя ЗАКОННО поставить на наш учет.

Что делать с чепырками и прочиими приорами? Там же и ворованные и с залога и хрен знает какие еще с какой историей. И это одна сторона медали. Вторая - там же утильсбор дороже самого автомобиля.

Я в принципе против всех этих корыт со 174 регионом, но какие варианты то решения проблемы для них? Т.е. они то виноваты, но ведь власть тоже виновата, должны быть какие-то уступки, или отсрочка на год это и есть максимальные уступки со стороны власти??