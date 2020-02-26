Цитата: а как людей, пытающихся решить вопрос 170 000 семей, в основном - из социально-уязвимых слоёв населения Казахстана

снова плач уязвимых. А я не имею машины никакой и не отношу себя к социально-уязвимому слою. И никогда не поверю даже в половину из этого количества в уязвимость, пАтАмушТа примеры знаю.

А если действительно семья с таким авто числится в соцзащие как социально-незащищенная, получающая пособия, то какие-то льготы для оформление государство может сделать. Но глядя на машины с армянскими номерами поверить в то, что водитель последний х...н без соли доедает, очень сложно. С российскими корытами конечно ситуация другая... тут скупали и студенты, и многодетные... из-за дешевизны.



Цитата: у кого автомобиль здесь 2 года, оплатите налог за 2 года). тогда и штрафы за нарушения пдд поднять надо.