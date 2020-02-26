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≡ "Если откажутся, выйдем на акцию" - как планируют решить проблему автовладельцев с иностранными номерами?		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
"Если откажутся, выйдем на акцию" - как планируют решить проблему автовладельцев с иностранными номерами?
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 38130
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 26.02.20 - 12:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Предложения инициативной группы владельцев автомобилей с армянскими, киргизскими, российскими и белорусскими госномерами должны передать президенту РК Касым-Жомарту Токаеву сегодня, 26 февраля.
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§ abaika95
Re: "Если откажутся, выйдем на акцию" - как планируют...
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3237
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 26.02.20 - 12:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/У владельцев автомобилей не будет права на отчуждение//



Хорошая поправка,но спорная,думаю некоторым из числа автовладельцев это может не понравиться,особенно тому дядьке из Алматы который 70 машин ввез)



Цитата-/как людей, пытающихся решить вопрос 170 000 семей,//


А выходят в итоге максимум человек 50 по всем городам) самые неспокойные за себя бы только говорили,остальные сидят и мирно ждут пока все решиться)



Цитата-/Стоимость первичной регистрации для всех автомобилей будет составлять 0,25 МРП (663 тенге)./


Если на данные условия не согласиться это будет вселенская наглость)
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* yudjin
Re: "Если откажутся, выйдем на акцию" - как планируют...
yudjin


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Сообщений: 6428
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 26.02.20 - 13:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
а как людей, пытающихся решить вопрос 170 000 семей, в основном - из социально-уязвимых слоёв населения Казахстана

снова плач уязвимых. А я не имею машины никакой и не отношу себя к социально-уязвимому слою. И никогда не поверю даже в половину из этого количества в уязвимость, пАтАмушТа примеры знаю.
А если действительно семья с таким авто числится в соцзащие как социально-незащищенная, получающая пособия, то какие-то льготы для оформление государство может сделать. Но глядя на машины с армянскими номерами поверить в то, что водитель последний х...н без соли доедает, очень сложно. С российскими корытами конечно ситуация другая... тут скупали и студенты, и многодетные... из-за дешевизны.

Цитата:
у кого автомобиль здесь 2 года, оплатите налог за 2 года).
тогда и штрафы за нарушения пдд поднять надо.
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* Матвей Запупыркин
"Если откажутся, выйдем на акцию" - как планируют решить проблему автовладельцев с иностранными номерами?
Матвей Запупыркин


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Сообщений: 195
Регистрация: 26.03.16
Отправлено: 26.02.20 - 13:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
;-) сегодня выходите :lol: :lol: я выходной, погода дрянь..хоть посмотрю на Вас.. 8-) как Вас примет административная полиция...составят протокол о несанкционированном ( ибо разрешение на такое , Акимат не даст...хотя можно было бы...где нибудь в лесу за 100 км от города, посмотрел бы я кто приедет ) митинге..и вся Ваша спесь пройдёт... ;-) во время акции...можете в знак протеста сжигать Ваш автохлам..опять же...тогда акция должна быть за городом :-P что бы нормальным людям это не мешало, спокойно жить и работать...

[Исправлено: Матвей Запупыркин, 26.02.2020 - 13:15]

[Исправлено: Матвей Запупыркин, 26.02.2020 - 13:23]
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§ Victor Yang
Re: "Если откажутся, выйдем на акцию" - как планируют...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12488
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 26.02.20 - 13:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Мы хотим, чтобы вы восприняли наших представителей не как одного или трех человек, а как людей, пытающихся решить вопрос 170 000 семей, в основном - из социально-уязвимых слоёв населения Казахстана,

Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=37795?1582701313


ЧИво??? Автомобиль у социально-уязвимой категории граждан? Это или очень глупые граждане или далеко не уязвимые.
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